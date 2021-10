Panteón Rococó por fin dará sus tres conciertos en el Foro Sol

Por fin llegará la esperada celebración de sus 25 años, pero ante la pandemia, fue replanteada, informaron los integrantes de Panteón Rococó en conferencia presencial.

“Tomaremos el escenario del Foro Sol, llevando canciones de Ofrenda (su nuevo disco), este tributo a los grandes cantautores que se nos adelantaron, ahora corregido y aumentado, porque replanteamos el show original que era celebrar el cuarto de siglo de Panteón Rococó y tristemente se modificó, porque íbamos a invitar al maestro Oscar Chávez, y ya no está físicamente, aunque sabemos que va a estar en espíritu. Vamos a interpretar en vivo lo nuevo de Ofrenda y es en lo que se gana, porque celebraremos la vida, celebraremos la muerte”, dijo Dr. Shenka, vocalista de la banda.

Celebridades Por segunda vez, Panteón Rococó reprograma shows en Foro Sol

“Ya queremos cumplirle a nuestros seguidores, tenemos una asignatura pendiente con ellos y queremos pagarla ya”, agregó al anunciar las presentaciones de los próximos 10, 11 y 12 de diciembre. “Sabemos que muchos que adquirieron sus boletos desde el 2020 ya no irán porque murieron en la pandemia. Esos tres días en que irán a los conciertos en el Foro Sol, van a salir vacunados, no va a ser la china o la rusa, sino la panteonera, la vacuna que hace falta, la emocional. Está sí la va a reconocer Estados Unidos y en todas partes, hasta en el Inframundo”.

Hinchados de orgullo destacan que el primer corte sencillo digital Vivir, así es morir de amor, del cual se hizo en videoclip documental dirigido por cineastas tapatíos, en el que participan madres de desaparecidos, tiene casi 100 mil visualizaciones diarias. “Habla muy bien de que hemos hecho un buen trabajo. Acabamos de colocar este miércoles 20 el segundo corte digital y estas canciones y otras podrán escuchar en primicia los que acudan a los tres conciertos de diciembre en el Foro Sol, más artistas invitados, tiene varias mutaciones el show, va a estar muy sabroso”.

A propósito de Ofrenda, Dr. Shenka explicó: “Para nosotros morir también es vivir, morir es parte de renacer y reinventarse. Nos tocó a todos nosotros hace año y medio de alguna manera morir como sociedad y reencontrarnos ahora con un cubrebocas que para muchos sigue siendo complicado máxime si tienes sinusitis, o cantas.

“Siento que rendir esta ofrenda a estos seres que nos dejaron mucho más allá de lo que hicieron en un escenario, una profunda tristeza y vacío en el corazón, como si fueran nuestros familiares, es una retribución, porque pocas veces nosotros como artistas nos ponemos a pensar qué penetración tenemos en la gente. Por eso una partecita de nosotros se murió con ellos”.

Cortesía | @rococopix

Y tras tomarse Panteón Rococó un break obligado, esperan que a partir de los conciertos en el Foro Sol, “no paremos los siguientes 25 años”. Prueba de ello es Ofrenda un proyecto que inicialmente se pensó dedicar a la obra de Juan Gabriel.

Sin embargo, los músicos con 26 años de trayectoria, dicho por Dr. Shenka, optaron por llevar canciones varias de otros compositores, aunque de Juanga es el único que van dos temas. “Perseguimos con estos covers entrelazar a las nuevas generaciones y cada persona va a escoger su sencillo, lo cual lo hará mágico, porque en cada letra encontrarán ese vínculo con el ser querido que ya no está con nosotros. Este proyecto dio la pauta para volvernos a encontrar en el estudio y luego en un conciertos, que empezamos en Estados Unidos”.

Como anécdota cuenta Dr. Shenka que el productor Armando Ávila, a quien enviaron sus buenos deseos al inicio de la conferencia, pues está atravesando por “un problema de salud”, propició un ambiente en el estudio que permitió hacer más emotivo el homenaje a los compositores.

“A la hora que interpretaba los temas, me puso un objeto que pertenecía a cada uno de los autores. Por ejemplo, de Armando Manzanero me puso una de sus corbatas en la base del micrófono. Entonces, no se perdió la esencia del tema y quiero pensar que estamos aprobados por Óscar, Juan Gabriel o Manzanero y que de escucharnos, sabrán que le aportamos algo de nosotros sin demeritar el origen de sus temas y queden satisfechos de escucharse en voz de unos rockeros como nosotros”, compartió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ya queremos cumplirle a nuestros seguidores, tenemos una asignatura pendiente con ellos y queremos pagarla ya. Sabemos que muchos que adquirieron sus boletos desde el 2020 ya no irán porque murieron en la pandemia. Sabemos que esos tres días en que irán a los conciertos en el Foro Sol, van a salir totalmente vacunados, no va a hacer la china o la rusa, sino la panteonera y creo que es la vacuna que hace falta, la emocional”, coinciden los músicos de Panteón Rococó.

Luego que la pandemia los hizo descansar obligadamente un año y medio y que en este inter lograron dar forma a Ofrenda, dedicada también a los periodistas fallecidos por el Covid-19, la banda regresó a los conciertos el pasado mes de septiembre en Estados Unidos, tocando entre otras ciudades en Denver, Chicago, Los Ángeles, San Diego y Riverside. Sus presentaciones en México comenzaron en Ciudad Juárez el 3 de octubre.