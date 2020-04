Pandora, Reik y Joss Favela juntos en un live por YouTube

En una tarde soleada tras la fuerte lluvia que azotó la Cudad de México, este jueves en su canal de Youtube, en punto de las seis de la tarde y a lo largo de 64 minutos; Isabel, Mayté y Fernanda, desde el interior de sus hogares hicieron una transmisión especial.

Con la comunicadora Sofía Sánchez Navarro como anfitriona, las cantantes brindaron lo mejor de sus experiencias y anécdotas tras la realización de su más reciente álbum, Más Pandora que Nunca, acompañadas por Jesús de Reik, de quien grabaron la canción Creo en ti y Joss Favela que les dio el tema Me vas a extrañar, incluidos en el álbum como parte de los duetos.

Seguidores de Argentina, Puerto Rico, Brasil y México, se conectaron a la transmisión; la expectativa era que realmente iba ser un concierto live, como indicaba la invitación, sin embargo, fue sobre todo una plática entre las artistas y la comunicadora.

Proyectaron cuatro videoclips intercalados en la conversación, abriendo con Mientes tan bien, con el dueto Sin Bandera, Me vas a extrañar con Joss Favela, Creo en ti, con Reik y Adiós amor, de Christian Nodal, quien no figuró en la grabación, sólo les dio el tema. El especial tuvo cuatro mil 618 vistas.

Las cantantes aceptaron que realmente no conocían bien el género regional mexicano y por ejemplo el hijo de Isabel, fue quien le sugirió que no dejarán de incluir el tema El amor de su vida de Julión Álvarez, que transformaron de norteño banda a balada.

“Nos arriesgamos como siempre. Somos muy entronas y confiamos mucho en la gente que nos rodea”, afirmó Isabel, quien reconoció que les costó aprenderse las canciones del regional mexicano, porque cada estrofa tiene muchas palabras, como Adiós amor “que es complicada y es un chorizo de letras”.

Para el tema de Mientes tan bien de Sin Bandera, dijeron que sucedió que no se encontraba la pista cuando ya estaban todos listos. Un secreto de Mayte se ventiló: “no sé bailar las coreografías, siempre me pierdo y Fer me jala las orejas”.

Joss Favela se conectó con el cuarteto de chicas y recordaron que cuando les tocó interpretar Me vas a extrañar con él en la grabación se fue la luz. Un incidente más en el álbum.

Sofía le preguntó a Joss si le gustó como quedó su tema. “Sí, no la concebía así, pero la disfruté mucho. Lo que se me hace destacable es que no nos habíamos conocido antes, fue en vivo realmente, el audio es increíble”.

Jesús de Reik compartió que los tres integrantes no dudaron en colaborar con Pandora. “Estuvimos súper puestos, ya las conocíamos de antes, siempre han sido divinas con nosotros. Aunque ninguna es norteña, pero tienen el beat como nosotros. Nos invitaron a hacer esta canción y para nosotros fue una bonita oportunidad, se los agradezco tanto, por tantos años de experiencia, tanta calidez”, precisó.

A las 19:07 horas terminó el Pandora Concierto Live, con la promesa de un segundo encuentro virtual para el 7 de mayo próximo.

Más Pandora que nunca se lanzó en febrero de 2019, con 13 covers de los cuales 10 cuentan con videoclip. Fue grabado en el Casino Español, en jornadas diarias de entre 12 y 14 horas.