Out: El primer cortometraje LGBT que presenta Disney+

Desde hace algunos años, Disney y Pixar han mostrado en sus historias algunos guiños de inclusión a la comunidad LGBT+. Pero con la llegada de Out, cortometraje que estrenó hace unos días en la plataforma Disney+, la compañía presenta su primera historia con un personaje abiertamente homosexual como protagonista.

En menos de diez minutos, Out cuenta la historia de Greg, un hombre que está a punto de ir a vivir con Manuel, su novio. En plena mudanza llegan sus padres, --quienes no están al tanto de su relación--, para ayudarle a empacar, por lo que hará todo lo posible para ocultar una foto con su pareja. Con lo que Greg no cuenta es con una magia exterior que viene de un perro y un gato que le harán cambiar cuerpo con su mascota, tras lo cual descubrirá que no hay nada que ocultar.

Pixar ha sido muy cauteloso al abordar temáticas gay en sus historias. Su primer acercamiento pasó en 2016 con el estreno de Buscando a Dory, con una de las mantarrayas que apareció en la cinta de Nemo y que volvió como un personaje transgénero: “Se convierte de Sting-Ray a Sting-Rhonda”, habría dicho Ellen DeGeneres, quien da voz a Dory, en una entrevista.

Buscando a Dory también presentó una escena de dos mujeres con una carriola, lo que en redes sociales se tradujo como la primera pareja lesbiana en una historia de Disney, aunque la compañía jamás confirmó esto. Pixar presentó este 2020 Unidos, donde por primera vez uno de sus personajes, la oficial Spectre, se presenta como alguien abiertamente homosexual al comentar en un diálogo que que tiene una hija con su pareja femenina.

En el caso de Out, el cortometraje no se limita en tomar elementos de la comunidad LGBT+ para su historia: Desde el perro y el gato de tonos rosados con poderes mágicos que descienden de un brillante arcoíris; el espacio con estrellas purpura donde Greg y su perro intercambian almas, hasta el beso entre Greg y Manuel que se dan al final.

Out es uno de los ocho cortometrajes que Pixar ha lanzado como parte de Sparkshorts, el programa de la compañía de animación “dedicado a descubrir nuevos narradores, explorar nuevas técnicas de narración y experimentar con nuevos flujos de trabajo de producción. Estos filmes no se parecen en nada a lo que hayamos hecho antes en Pixar”, habría dicho Jim Morris, presidente de Pixar Animation Studios, al portal del estudio.

Steven Clay Hunter, director de Out, es uno de los artistas que ha trabajado en el departamento de animación de otras cintas de Pixar como Toy Story 4, Un gran dinosaurio, Buscando a Nemo y Toy Story 2. Este es su primer trabajo como director, donde también desarrolló el guion inspirado en hechos reales.

Sparkshorts lanzó el 25 de diciembre en Disney+ un nuevo corto llamado Madriguera, primer trabajo de dirección de Madeline Sharafi, guionista del programa animado Escandalosos. En cinco minutos, este material presenta a una coneja que intenta construir su casa por sí sola, hasta que descubre la necesidad de pedir ayuda a sus vecinos.

Los cortos de Sparkshorts tienen la característica de abordar temas de inclusión, autoaceptación, respeto por los otros y la familia, valores que Pixar ha impulsado en sus historias desde su debut en cines.