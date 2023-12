Oscar Uriel se sienta En la barra a charlas con jóvenes talentos

Oscar Uriel anunció la segunda temporada del programa que conduce en Canal Once, En la barra, en el que tiene conversaciones con jóvenes talentos. “Yo era de los que escuchaba y decía que no entendía lo que quieren decir los nuevos actores y líderes de opinión, y ahora que he tenido la oportunidad de escucharlos más, me doy cuenta que hay toda una generación actores que ya son exitosos en lo que hacen, las redes sociales exacerbaron la pluralidad en los temas y las formas en que hoy nos comunicamos”, comenta a El Sol de México.

Puede interesarte: Canal 11 promueve lectura en las infancias con nuevo programa

“El prejuicio es el peor de los enemigos. Yo creo que antes de etiquetar y juzgar deberíamos aplicar el método de preguntar, eso es lo que hacemos En la barra”, agrega.

En cada episodio, que tiene como concepto la cercanía con que se puede hablar con un amigo en la barra de un bar, se presenta una bebida creada según la personalidad e intereses de cada uno de los entrevistados.

Literatura Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco, una historia de amor y letras

Durante la presentación de la segunda temporada, Carlos Brito, director de Canal Once dijo que este programa responde a la renovación de la señal. “El Once es un canal de mucha tradición, con el que varios hemos crecido, pero que por muchos años dejó de ser un espacio para los nuevos talentos, es por eso que hemos intentado abrir espacios”.

Para esta nueva temporada, que se transmite los jueves a las 21:30 horas, estarán como invitados Majo Pérez, Esmeralda Soto, Pablo Astiazarán, Diego Alfaro y Alexis de Anda, entre otros. Todos los episodios están disponibles en la página Once Digital, donde también se encuentra la primera temporada.