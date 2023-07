Sí les dije mugrosos, admite Jorge Salinas tras encontronazo con reporteros

Jorge Salinas habló sobre el supuesto pleito entre Pablo Montero y Cristian de la Fuente, con quienes comparte créditos en la obra Los amantes perfectos, en la que también actúan Victoria Ruffo, Sherlyn e Ivonne Montero.

“Es mentira, ellos se llevan a todo dar, estamos muy bien y estamos haciendo una temporada de teatro bastante interesante, seguimos trabajando muy bien. Todos somos humanos, todos tenemos nuestros bemoles y todos tenemos nuestro carácter, pero nos tenemos respeto en esa compañía”, dijo a su paso por la alfombra roja de la nueva temporada de Disney On Ice.

Puede interesarte: Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez disfrutan de Sexo, pudor y lágrimas 2

Con lo anterior desmiente que los actores hayan llegado a los golpes y dijo en relación a los periodistas que algunos por su estilo objetivo e informativo “me caen bien”, pero hay otros, “que no soporto ver pero que los tengo que tragar, en mi vida no hay tormentas, sino que ustedes las realizan y ustedes mismos las calman. Está padre porque es emocionante y a la gente le gusta de vez en cuando”, señaló.

“Yo tengo buena relación con la prensa sí, pero con la gente chismosa no he tenido buena relación, pero también los entiendo porque no hay otra forma que puedan vivir, es como llevan el pan a sus casas. No tienen esa fortuna, ni modo. Sí les he dicho mugrosos, a dos compañeros suyos porque estaban con Cristian, quien después de darles la entrevista, querían sacarle más”, agregó sobre el encontronazo que tuvo con un grupo de reporteros que buscaban declaraciones de él y de Cristina de la Fuente tras el rumor del pleito con Pablo Montero.

“Si digo mugrosos, porque no tienen calidad moral. Tú puedes ser un ser humano y tener que hacer cosas para llevar un pan a tu casa porque tienes que hacerlo, pero cuando lo haces con dolo, no se vale”, afirmó.

Agradece el apoyo de su esposa

Jorge Salinas al contar con 35 años de trayectoria como actor, reconoció que, “a mí lo que más me deja es poder crear una vida, una vida que no tiene nada que ver con la mía, lo cual valoro como algo hermoso en mi carrera”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Agregó que "en cada telenovela, serie o nueva película, siempre estoy aprendiendo en base a las técnicas porque cada una es diferente para cada género y son públicos distintos”.

Respecto a una supuesta infidelidad, puntualizó: “He tenido la fortuna de contar con una mujer sumamente inteligente emocional que me ha guiado, me ha comprendido y sabe cómo es el medio. También he tenido la fortuna de aprender a la mala de eventos y momentos que desafortunadamente yo no me los puse pero me los puso la vida. Y finalmente ahí están los resultados de mis acciones y no reniego porque finalmente cada hecho tiene una reacción y cada acción hay reacción”.