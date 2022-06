Shakira y Piqué, ¿a punto del divorcio? Medios españoles lo revelan

Algunos rumores han estado saliendo a la luz en torno a la relación que mantiene Shakira y Gerard Piqué, y es que en medios españoles se han revelado algunos de los problemas que recientemente ha tenido la pareja.

De acuerdo con una exclusiva de El Periódico de Cataluña, el futbolista le fue infiel a Shakira, por lo que probablemente terminen con su matrimonio, sin embargo, ellos ya no viven juntos desde hace tiempo.

Puedes leer también: Shakira va a juicio en España por vinculación a paraísos fiscales

El capitán del Barcelona se mudó hace semanas a su antiguo departamento debido a la crisis que están pasando, que, según el medio español, ha provocado que Piqué realice fiestas descontroladas que realiza junto con su compañero de equipo Enrique Puig.

OMG! El día que Adal Ramones quiso tocar a Shakira, pero ella le puso un alto

Además, se le ha visto acompañado de diversas mujeres cuando sale a divertirse en discotecas de la capital catalana, pero no se ha revelado el nombre de la mujer con la que supuestamente tuvo una relación extramarital. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

¿Shakira mandó una indirecta con su nueva canción?

A finales de abril, la cantante colombiana lanzó un nuevo sencillo titulado Te felicito en colaboración con Rauw Alejandro en la que se podría interpretar, fue escrita como un reclamo a su esposo.

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

La letra podría representar bien la situación que ahora se vive dentro del matrimonio que por mucho tiempo se mantuvo estable, pero al igual que lo anterior, sigue siendo una suposición que la dupla de reporteras españolas ha lanzado.

A su vez, en las líneas de su single se habla de que han habido disculpas que parecen sinceras, pero que sabe (Shakira), son más mentiras.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero es claro que dejaron de pasar tiempo juntos, ya que la aparición de la pareja en redes sociales, como se ha visto antes, ha dejado de ser tan frecuente.