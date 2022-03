Te decimos ¿Por qué llaman a Salma Hayek, la 'delicia veracruzana'?

Salma Hayek es una de las actrices más queridas por el público mexicano ya que ha demostrado tener un gran talento, pero también por su belleza inigualable. Recientemente la apodaron la ‘delicia veracruzana’; te decimos por qué.

A sus 55 años, la famosa ha obtenido gran éxito, pues ha formado parte de grandes e importantes producciones, ya no sólo mexicanas, si no también de Hollywood, como ‘Eternals’ y ‘House of Gucci’.

¿Por qué le dicen ‘La delicia veracruzana a Salma Hayek?

La actriz es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz y ha demostrado estar orgullosa de su tierra, pues en varias ocasiones ha presumido su amor por la música jarocha, por la playa y por las tradiciones de su tierra querida.

Por medio de sus redes sociales, la protagonista de la película ‘Frida’, ha compartido varias fotos en las que aparece disfrutando del sol, ya sea en la piscina o en la playa. Incluso sus seguidores la han bautizado con el apodo de ‘delicia veracruzana’ pues su espectacular figura ha logrado cautivar a miles de fanáticos.

El apodo antes mencionado se le dio debido a una foto que compartió el pasado 10 de febrero. En la postal aparece nadando con un bikini azul en un sitio paradisiaco.

Además, le llaman así debido a que siempre ha demostrado tener un lado sexy pero también divertido, sobre todo cuando se encuentra en el agua.

Hayek también ha compartido varias fotos en las que posa al natural, dejando en claro que no teme mostrarse tal y como es, motivo por el cual se ha ganado el cariño de miles.

"Siempre tan radiante", "Qué cara tan graciosa", "¡Siempre una mujer preciosa!", son algunos de los comentarios que los cibernautas dejan en las fotos de Salma.

Otro de los motivos por los cuales la llaman ‘la delicia veracruzana’ es porque ha demostrado que los trajes de baño son una de sus prendas favoritas, pues con ellos luce espectacular, ya sea en bikinis o en trajes de cuerpo completo.

Sin duda alguna Salma es un digno ejemplo de belleza y talento, y lo mejor es que es una mujer orgullosamente veracruzana que no se olvida de sus raíces a pesar del enorme éxito que ha conseguido con el paso de los años.

Salma Hayek eating tacos in Coatzacoalcos Veracruz Mexico (1995) pic.twitter.com/hIHPmRcbkZ — Lua Dipa (@DuaLipaFapClub) November 25, 2021

