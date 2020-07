Revelan video de la última vez que Naya Rivera fue vista con su hijo en el lago

Tras la desaparición de Naya Rivera, medios revelaron el video de la última vez que la actriz y su hijo fueron vistos en el lago Piru del condado de Ventura, en Los Ángeles, California.

En la grabación se observa como la actriz y su hijo Josey Hollis Dorsey, llegan al lago en una camioneta negra luego dirigirse al muelle, donde se encuentra el bote en el que viajaban.

#nayarivera la policia mostro la camara de seguridad de los minutos previos a su desaparicion#glee #Naya pic.twitter.com/gTQqDgI5it — ramiroo19 (@ramiroo191) July 10, 2020

El video fue grabado por las cámaras de seguridad del lugar, que 11 minutos después, incluso logran captar el momento en el que el bote logra partir.

Luego de que las autoridades cancelaran la misión de rescate de Naya y comenzaran el operativo para recuperar su cuerpo, se presume que ésta pudo haberse ahogado.

Divers continue the search for Naya Rivera this afternoon at Lake Piru. This is day 5 of the search and recovery effort. She disappeared Wednesday afternoon while swimming in the lake. pic.twitter.com/3etxZ3ycpN — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 12, 2020

Sin embargo, el sargento Donoghue, quien ha informado sobre el caso, dijo que ésta no era la primera vez que Rivera navegaba, por lo que ya tenía experiencia en ello.

"Ella tenía experiencia navegando en este lago... Nadar dentro del lago está permitido, ya que en esta zona no hay peligros a diferencia de aguas abiertas, pero a veces el agua llega a estar muy fría y pueden darse elementos de hipotermia, aunque dudamos que ésta haya sido la razón".

For everyone who’s been asking...THIS is why you’re not seeing more search crews and divers in the water for missing actress Naya Rivera. @VENTURASHERIFF Sgt. Donoghue says the recovery effort is “methodical”. @FOXLA pic.twitter.com/fbpekxzavN — Mario Ramirez (@MarioFOXLA) July 10, 2020

"Mamá se fue a nadar y no volvió"

Cabe recodar que el pequeño de 4 años fue encontrado gracias a una llamada del 911 de una pareja que vio al niño solo en el bote.

Tras el aviso, la policía del condado arribó al lugar, donde encontró a Josey dentro del bote, usando un chaleco salvavidas, sin embargo, no había rastros de su madre.

Al hablar con las autoridades, el niño reveló que Rivera había ido a nadar pero que no regresó.

"Mi mamá se fue a nadar y nunca volvió".

Además, junto a él encontraron otro chaleco salvavidas, que por el tamaño del mismo, presumieron que pertenecía a la actriz, por lo que ella se habría lanzado al agua sin usarlo.

Ver esta publicación en Instagram Always bringing the 🌞 Una publicación compartida por Naya Rivera (@nayarivera) el 11 de Mar de 2020 a las 1:02 PDT

Con información de EFE

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast