Paola Suárez asegura aún estar enamorada pese a la agresión de su prometido (Video)

Entre lágrimas y luego de haber abandonado el hospital donde se encontraba internada, Paola Suárez realizó un video para dar detalles de lo sucedido el pasado 10 de enero, cuando sufrió una fuerte agresión física por parte de su prometido, José de Jesús Castro; sin embargo, sus fans tienen muchas dudas, pues en sus palabras dejó entrever que aún siente algo muy fuerte su novio, pese a la golpiza que le dio, misma que por poco acaba con su vida.

Fue por medio de un live en su canal de YouTube, donde “Paolita”, después de que este viernes 12 de enero fuera dada de alta y que se instalará en su hogar, platicó con sus seguidores más detalles de la agresión que vivió a pocas horas de haberse comprometido, a manos de su prometido, quien le dio una golpiza.

Paola Suárez aún no cree lo que pasó

Por medio del video, la integrante de “Las perdidas” mencionó que “se siente muy mal”, ya que aún no puede creer lo que pasó entre ella y José de Jesús, sobre todo porque la agresión vino de una de las persona más importantes en su vida.

Sin embargo, ha dejado muchas dudas a sus seguidores, ya que a pesar de la violencia que sufrió a manos de su prometido, La Patas (como también se le conoce) confesó que aún está enamorada de José de Jesús.

Asimismo, entre lágrimas dijo que sus amigas ya la estaban regañando, pero eso no impedía que su corazón siga sintiendo amor por su prometido, pues ella realmente estaba enamorada de él cuando sucedió todo.

“Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas sino ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, expresó la influencer, quien también recalcó convive mucho con la familia de su novio y que cada que iba se la pasaba muy bien.

Por otra parte, la amiga de Wendy Guevara detalló que, antes de que fuera agredida por su prometido, éste ya tenía comportamientos agresivos: “Esta persona siempre ha sido un poco agresiva. Me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. Créanme que hasta me siento pendeja o estúpida porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, que no sé. Yo siempre se lo dije a él: ‘Yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien".

Paola Suárez confiesa que ya sabía de la propuesta de matrimonio

Finalmente, con respecto a la reciente pedida de mano que tuvo por parte de José de Jesús, horas antes del altercado, Paola Suárez señaló que ya sabía de la propuesta de matrimonio, pues días antes ya había pasado, pero decidió hacerlo público de esa manera.

“Él y yo ya lo sabíamos, pero no lo habíamos hecho público. Entonces ese día por andar tomando, en la fiesta, pues hicimos público que supuestamente nos íbamos a casar. No teníamos fecha, pero según ese día la pusimos”.

