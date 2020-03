"No tenía idea", así confiesa Jared Leto que no sabía sobre el coronavirus

Aunque no lo creas, Jared Joseph Leto, líder de la banda Thirty Seconds to Mars, confesó este día que "no tenía idea" de la pandemia por coronavirus que se ha extendido en todo el mundo.

Fue por medio de sus redes sociales, que el cantante reveló que apenas había regresado de un retiro espiritual por lo que desconocía la alerta mundial por el Covid-19.

"Wow. Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estábamos totalmente aislados. Sin teléfono, sin comunicación. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo fuera de las instalaciones.

Salí ayer a un mundo muy diferente. Uno que ha cambiado para siempre. Alucinante, por decir lo menos. Recibí mensajes de amigos y familiares de todo el mundo y me estoy poniendo al día con lo que está sucediendo.

Espero que ustedes y los suyos estén bien. Enviando energía positiva a todos. Permanezcan en el interior. Manténganse a salvo".

Por su parte, este mismo día Matthew McConaughey sorprendió a sus seguidores con un emotivo y fuerte mensaje donde pidió a sus seguidores a no caer en la paranoia, asegurando que "si nos mantemos unidos, podremos vencer al coronavirus".

Hasta el momento, las celebridades que se han dado positivo al Covid-19 son Idris Elba, al actor de Game of Thrones, Kristofer Hivju y anteriormente a Tom Hanks y a su esposa Rita Wilson, quienes el día de ayer fueron dados de alta.

