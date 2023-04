No habrá Adrián Marcelo vs Chessman: youtuber reprobó examen de licencia de luchador

Parece que el sueño de ver a Adrián Marcelo enfrentarse a Chessman en Triplemania se va expirado y es que el influencer decidió renunciar al examen que les aplica la Comisión de lucha libre para darles la licencia.

El pasado 5 de abril se citó al conductor de televisión y a otros aspirantes para realizar la famosa prueba, pero de acuerdo a múltiples testigos, este no quiso continuar con los ejercicios, por lo que se le negó la famosa licencia que se requiere para subirse al ring.

Se dice que de las seis personas que fueron al examen, únicamente dos tuvieron lo necesario para ganarse su puesto como luchador profesional.

A pesar de la prueba fallida de Adrián Marcelo para obtener este requerimiento, aseguró que no se dará por vencido y hará un último intento para recibir la licencia y enfrentar a Chessman en el magno evento de la Triple A.

Sobre lo sucedido, Adrián Marcelo habló en Multimedios. El conductor aseguró que está apto para poder subir a competir contra Chessman en Triplemania, ya que ha practicado deporte durante toda su vida y ama este espectáculo.

“Ojalá el comisionado me esté viendo para insistir: tengo aptitudes, tengo disposición y hago deporte desde que tengo uso de razón. Por favor, acéptenme la petición que estoy haciendo. Mis seguidores me quieren ver arriba, porque voy a respetar esa industria, porque soy fanático de la lucha libre. Ese día que me aventó la cerveza yo dejé bien en claro que no me voy a dejar amedrentar por un violento, un neandertal y ojalá el 16 de abril pueda subirme a un ring”.

¿CUÁNDO ES TRIPLEMANIA REGIA?

Como el propio nombre lo dice, Triplemania regia se realizará en Monterrey, Nuevo León.

El magno evento de la Tres veces estelar se realizará el próximo domingo 16 de abril y en caso de que Adrián Marcelo pueda enfrentarse a Chessman, será una de las batallas más atractivas.