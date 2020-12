“Me agarraron a golpes", hijo de Lupita D'Alessio denuncia que fue golpeado por Arturo Montiel

Con una foto en Facebook en donde se ve golpeado, el hijo de la cantante Lupita D’Alessio, César, denunció que fue agredido en la casa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

“Este es el estado en el que me dejó el hijo del ex gobernador del Estado de México ‘Arturo Montiel’ exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso!”, fue el mensaje del también cantante.

Este es el estado en el que me dejó el hijo del ex gobernador del Estado de México “Arturo Montiel “ ¡exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso! Publicado por Cesar Dalessio en Miércoles, 16 de diciembre de 2020

Horas antes, con el rostro ensangrentado y con dificultad para hablar, César D’Alessio hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde dijo que fue golpeado por el político priísta y su familia, luego de cantar en un evento para el que fue contratado.

"Soy hijo de Lupita D'Alessio, me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa, me abrió la cabeza, pido justicia", expresó.

Explicó que fue contratado para un show de tres horas, pero su participación duró cinco horas. Tras brindar su servicio y sin motivo alguno la gente del gobernador lo sacó con violencia de la casa.

“Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé q m iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI el me contrato para tres horas hice cinco horas de evento… me saco a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo... Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes", aseguró.

En otra transmisión, el hijo de la cantante mexicana pidió ayuda y advirtió que si le llegaba a pasar algo a él o a su pareja, el responsable era Arturo Montiel y su familia.

“Nos están amenazando de muerte, si nos pasa algo, si nos morimos es culpa de Arturo Montiel, él me hizo esto, el señor Montiel me partió la madre, él y su familia, en especial sus hijos”.

El hermano mayor de César, Jorge D'Alessio, agradeció "a todos por su preocupación, mi hermano @Cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos".

Gracias a todos por su preocupación, mi hermano @Cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos. — Jorge D’Alessio (@jorgedalessio) December 16, 2020

Hasta el momento, Montiel no se ha pronunciado al respecto.

















