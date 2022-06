Verónica Castro abusa de los filtros y su hermano la exhibe; aquí la polémica foto

Luego de no tener muchas noticias sobre ella, Verónica Castro se volvió tendencia luego de publicar una fotografía con su hermano, el productor José Alberto 'El Güero'.

A través de sus redes sociales, la actriz de 70 años anunció que el pasado fin de semana se reunió con el creador de telenovelas para festejar su cumpleaños número 59, donde compartieron este momento familiar con sus seguidores.

Te puede interesar: Amber Heard no es la única: ellos son los 10 famosos de Hollywood que también hablan español

En la publicación de la artista se ve a la pareja de hermanos sin arrugas, incluso los fans del también productor señalaron que parece otra persona pues sus rasgos, como la forma de su nariz y barba, lucen muy diferentes.

Comparación de las imágenes. Foto: Instagram @elgueromex | @vrocastroficial

En el caso de ella, su cara rejuveneció también, donde su piel se observa mucho más jovial y con unos años menos, lo único que se le ve igual es su cabello canoso.

En contraste, la imagen que difundió José Alberto no tiene ninguna modificación, ahí se observa como lucen las estrellas en la vida real y pese a las comparaciones que se hicieron en redes, ninguna de las celebridades borró su post.

Verónica Castro responde a las críticas

La presentadora de televisión decidió responder a las críticas por medio de su perfil en Instagram, donde aseguró que no tiene nada de malo intentar borrar o cambiar algunos aspectos, pues precisó que para eso contrató los programas de edición.

"Hubo un poquito de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto. A mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño", dijo la actriz.

Usuarios le señalaron a Castro que tenía que aceptarse como es, así como lo hizo su hermano, que subió la fotografía sin ninguna edición.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Parece otro tu hermano con el filtro, él subió la misma foto y nada que ver, hay que aceptarnos como somos, viejos, jóvenes, feos, con arrugas, etc.…saludos Vero”.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla