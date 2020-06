Estoy echando pizza y chelitas: Chumel tras suspensión de su programa en HBO

El comediante Chumel Torres aseguró que tanto su equipo de trabajo como él se encuentran bien tras la suspensión "hasta nuevo aviso" del programa que tenía en la cadena de televisión HBO Latin America, es más, hasta presumió estar "echando pizza y chelitas".

A través de sus redes sociales también aprovechó para agradecer a quienes le han brindado mensajes de apoyo, pues el #TososSomosElPulso logró convertirlo en tendencia.

"Amigos. Gracias por sus mensajes de apoyo.Estoy echando pizza y chelitas. Ya hablé con mi equipo y estamos todos chingón. (No es chela, es whisky)".

En publicaciones anteriores, el comediante resaltó que pese a la polémica en la que se ha visto envuelto, trae "una sonrisa socarrona, pues señala que quienes se muestran en su contra "los vi en el show de Louis CK (comediante) en el Metropolitan".

En los últimos días, Chumel Torres ha sido "blanco" de diversas críticas. Todo, desde que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) anunciara que éste sería participante de un foro contra el racismo, hecho que sorprendió a muchos pues lo señalan como una persona "racista y clasista" por publicaciones pasadas donde parecía mostrarse insensible ante situaciones que no debería, justificándose que eran "bromas". Incluso se le acusó de referirse a una mujer como "perra".

El asunto fue creciendo, llegando incluso a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo desconocer al Conapred y sobre la invitación del "influencer" al foro comentó, "es el colmo, cómo se puede invitar a un personaje racista y clasista a un foro de discriminación, pues es como si a un torturador se le invitara a foro de derechos humanos".

Tras el escándalo, Mónica Maccise renunció a la presidencial del Conapred, así como también dimitieron integrantes de la Asamblea Consultiva Ciudadana.

Los comentarios del Presidente se suman a los de su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien también lamentó la invitación de Chumel y demandó una disculpa por "los ataques a mi hijo menor de edad". Y es que el "youtuber" en alguna ocasión se refirió a éste como "el chocoflan".

Tras la petición, Chumel expresó su disculpa destacando que esta no era una disculpa al gobierno, sino a la persona: "Al poder nunca le voy a pedir perdón".

Y por si fuera poco, el conflicto y las críticas fueron haciéndose más grandes aún y ayer HBO anunció la suspensión del programa del comediante.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa CHUMEL CON CHUMEL TORRES hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”.

Pese a lo acontecido, Chumel dejo claro que "no tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo este haciendo mal la verdad, no sé si suene egoísta pero da risa, la gente se ríe y ya".

"Yo no voy a disculparme por mi humor, no voy a disculparme por un chiste que ofenda a alguien porque la idea no es ofender a alguien, yo no pienso ceder ante la fragilidad de la gente que dice 'esto me ofende'. Pues no lo veas. Pero jamás voy a decir 'malditos indígenas'. Eso ni tiene chiste, ni es humor"

Finalmente, el comediante señaló que a pesar de lo que ha vivido no todo ha sido malo pues "me deja 120 por ciento más de vistas en Youtube, 8 mil 300 seguidores más y me deja que el Presidente sabe quien soy y que no le importa la Conapred".

