¡Enternecedor! Enrique Iglesias y Anna Kournikova revelan fotos de su nueva bebé

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convirtieron en padres por tercera ocasión y sorprendieron a fans revelando las primeras fotos de su recién nacida.

Por medio de sus cuentas de Instagram, la famosa pareja compartió imágenes de la nena desde el quirófano, donde la tenista dio a luz.

Ver esta publicación en Instagram My Sunshine 01.30.2020 Una publicación compartida por Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) el 13 de Feb de 2020 a las 10:27 PST

Fue el 30 de enero cuando su nueva hija llegó a este mundo y aunque todavía no dan a conocer su nombre, el cantante la llamo "My Sunshine" (My rayo de sol).





Ver esta publicación en Instagram My Sunshine 01.30.2020 Una publicación compartida por Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 13 de Feb de 2020 a las 10:13 PST

Por su parte, un familiar confirmó en una entrevista para la cadena chilena ADN, que Enrique y Anna está muy felices ahora que son padres de tres niños; pues en 2017 Kournikova tuvo mellizos en su primer embarazo.

Las imágenes que están conmocionando a la plataforma, ya han conseguido casi 1 millón mil likes y más de 20 mil comentarios.