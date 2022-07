Eiza González y Jason Momoa son captados en romántico paseo en moto

Eiza González y Jason Momoa buscarían darle una segunda oportunidad a su relación después de que fueron vistos juntos en un romántico paseo en Malibú, California.

Aunque diversas fuentes de espectáculos informaron que la pareja se había separado a principios de junio, los actores están en busca de revivir su romance y parece que han confirmado de nueva cuenta sus intenciones de estar juntos.

Te puede interesar: Eiza González presume de ser la actriz más taquillera de Hollywood

Momoa tiene 42 años y es reconocido por películas como “Aquaman” y por series como “Game of Thrones”, aunque su carrera la comenzó en “Guardianes de la Bahía”. En el caso de Eiza González, tiene 32 años y después de una carrera exitosa en telenovelas en México decidió buscar una oportunidad en Hollywood donde ya comenzó a destacar.

Eiza González y Jason Momoa en su paseo romántico

De acuerdo a unas fotografías tomadas por paparazzis y publicadas primero por el Daily Mail, González y Momoa fueron vistos en un romántico paseo a bordo de la moto Harley Davidson del actor en las calles de Malibú.

Jason lució un atuendo en color rosa, lo que incluía su casco y sudadera, mientras que la actriz mexicana contaba con una chamarra estilo universitaria con mangas amarillas y un casco más deportivo para ocultar un poco su identidad.

Varias fuentes indican que la pareja ha estado junta por varios días ya en la ciudad de California en donde han convivido en la casa de Jason. Incluso se dice que han realizado actividades como paseos en helicóptero y por la playa.

Eiza Gonzalez and her boyfriend Jason Momoa were seen out together in Malibu pic.twitter.com/AAoHlpQvnE — Eiza Gonzalez Updates (@EizaGonzalezUpd) July 28, 2022

Su reunión también se da después de que Jason Momoa se vio involucrado en un accidente el pasado 24 de julio cuando el actor cruzó las dobles líneas amarillas a bordo de su motocicleta Oldsmobile del año 1970 en un cruce y terminó por impactar a una bicicleta.

La otra persona involucrada en el incidente fue llevado al hospital para ser tratado por heridas menores y el accidente se mantiene bajo investigación por las autoridades de Patrulla de Caminos de California.

¿Cómo ha sido la relación entre ambos?

La relación entre Jason Momoa y Eiza González se dio a conocer por primera vez en mayo de este 2022 cuando se reportó que ambos tenían varias citas, aunque su unión se consideraba muy casual. Desde que se conocieron ambos en febrero sintieron cierta conexión, por lo que no dudaron en conocerse.

Para el mes de junio surgieron los reportes de que su relación había llegado a su fin en especial por la cantidad de proyectos en los que ambos se encuentran involucrados y que les impedían verse y tener tiempo para ellos.

Gossip Eiza González y Luis Gerardo Méndez, nuevos miembros de la Academia que vota los Oscar

Pero, a principios de julio ambos se encontraban en Londres, Reino Unido, en donde fueron vistos en lugares separados y en otro evento al mismo tiempo en donde habrían pasado todo el rato juntos.

Desde entonces existieron reportes de que Eiza y Jason eran muy buenos amigos, por lo que tomaron la decisión de pasar más tiempo juntos. Algunas fuentes con conocimiento de ambos indicaron que tenían la intención de revivir su romance, algo que parece confirmarse.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Jason Momoa en el plano sentimental viene de divorciarse de su esposa Lisa Bonet con quien estuvo 16 años juntos hasta su separación en enero de este año. En el caso de Eiza González solo ha estado involucrada en diversos romances con personalidades como Calvin Harris, Josh Duhamel y Timothée Chalamet.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla