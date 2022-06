Actrices se unen para denunciar acoso y abuso sexual de 'Coco' Levy

La actriz Danna Ponce tomó la decisión de denunciar a Coco Levy, hijo de la reconocida actriz Talina Fernández y productor de Videocine por cometer abuso y acoso sexual contra ella, luego de que acudiera a una entrevista de trabajo en búsqueda de una oportunidad.

Luego de darse a conocer por medio de Instagram dichas declaraciones por parte de la joven actriz de 22 años y que está, tomará la decisión de denunciarlo ante las autoridades, otra actriz se unió a ella para denunciar los actos cometidos por el hermano de la difunta actriz Mariana Levy.

Actrices se unen para denunciar acoso sexual por parte del productor Coco Levy

Una de las actrices que se sumó al reclamo de Danna Ponce en contra del productor fue Coco Levy fue la joven María Bobadilla Olvera.

Por medio de su cuenta de Instagram, Bobadilla denunció a Coco Levy de haberla acosado sexualmente, de manera similar a como lo hizo con Danna Ponce.

La joven comenta que en su búsqueda por una oportunidad laboral, terminó siendo contactada por Coco Levy quien, de manera inmediata, le dijo que si quería formar parte de Videocine tenía que mandarle fotos desnuda. Luego de esto, la actriz jamás regresó, pues la idea era repetir las “visitas” de manera constante.

“Yo te creo Danna. A mí Coco Levy me pidió fotos desnuda para permitirme la entrada a los castings en una reunión formal en Videocine @videocine. No volví a pisar el lugar porque me dijo que la única manera era ‘irlo a ver seguido’ aunque y me lo repitió varias veces… ‘él amaba a su esposa’”, comenzó a relatar.









María Bobadilla califica a Coco Levy como un “sociópata”

La actriz calificó al hermano de la difunta actriz, Mariana Levy como un “sociópata”, alguien que no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás.

“Es un acosador sociópata. Me tuvo 2 horas explicándome porque si yo quería entrar ‘al infierno’, como se refiere a la industria del cine en México, le tenía que mandar una foto desnuda y me enseñó de todas las actrices y actores que se las habían mandado. Las tenía ahí guardadas y me las mostró”, agregó.

La actriz compartió que al momento en que entrará a la empresa debía asistir a los eventos y comidas que se realizaban de manera continua y “tratar muy bien” a los productores y demás personalidades de gran peso dentro de la compañía, algo que no estaba dispuesta a hacer:

“También me dijo que cuando me mandara a un casting me iba a mandar a los eventos o a comidas con los productores o directores o directores de casting y que los tenía ‘que tratar muy bien’ y me pregunto que si comprendía a lo que él se refería”.

María Bobadilla jamás regresó a Videocine

María Bobadilla aseguró que luego de esto, tomó la decisión de nunca más volver a la casa productora:

“Again, no volví a pisar ese lugar en mi vida, @videocine produce pura porquería ni siquiera saben escribir o elegir buenos escritores. Por eso tienen a ese tipo de gente decidiendo ‘quién sí y quién no’ en fin además de no volver a pisar el lugar, le notifiqué al productor de Videocine que reconocí en ese momento, no me contestó nada, no me tomó en cuenta y veo que al parecer este patán sigue ahí. Muy triste”, finalizó.





