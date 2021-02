No es broma: alguien disparó contra el paseador de los perros de de Lady Gaga y los secuestró

En estos tiempos ya ni las mascotas se salvan de las garras de la delincuencia y más si se trata de razas muy cotizadas y solicitadas, por lo que el robo de animales se ha vuelto común en todas partes, sobre todo en zonas residenciales.

Ni si quiera en Estados Unidos están libres de esta situación y ahora le tocó a la cantante Lady Gaga ser víctima del crimen, ya que sus perritos han sido secuestrados mientras su cuidador los paseaba.

El empleado fue atacado a balazos por hombres desconocidos, para poder quitarle los tres bulldog franceses, Koji, Gustavo y Miss Asia, propiedad de la intérprete de Bad Romance. La agresión se registró en West Hollywood a las 10 de la noche del pasado miércoles. Doble Vía Atropellan gato de Cristiano Ronaldo valuado en 70 mil pesos

Al llegar la policía encontró a Ryan Fischer gravemente herido pero consciente, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. “Se robaron a Koji y Gustavo”, pudo declaran mientras era trasladado.

Sobre Miss Asia, agentes lograron encontrarla poco después ya que al parecer el animal pudo escapar durante el tiroteo, posteriormente fue entregada a uno de los guardaespaldas de la cantante.

Sobre los agresores sólo se sabe que son dos hombres afroamericanos con gorras de beisbol y huyeron del lugar a bordo de un BMW blanco. Las autoridades señalaron que era muy pronto para saber si sólo se trató de un robo. VIDEO: Lady Gaga’s dog Asia gets rescued by the LAPD. pic.twitter.com/NRTQV4s2je — Little Monsters Community (@ladygaganowco) February 25, 2021

Un ejemplar de bulldog francés llega a venderse entre 1500 y3000 dólares, pero si tienen pedigrí se pueden cotizar hasta en 10 mil billetes verdes.