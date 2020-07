Nicolás Celis celebra ser parte de la Academia de Hollywood

Apenas entraba a la Ciudad de México después de unos días de viaje cuando en un semáforo en rojo Nicolás Celis encendió su celular. Varios mensajes y notificaciones le informaron que la Academia de Hollywood, la encargada de organizar el Oscar, lo había invitado a formar parte de sus integrantes.

“Así fue que me enteré. No he podido ni ver si ya tendría que haberme enterado antes”, dice con una ligera risa el productor de Roma, cinta de Alfonso Cuarón ganadora de tres Oscar, en entrevista telefónica con El Sol de México.

Nicolás Celis forma parte de los 819 invitados a convertirse en miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), donde también aparecen los nombres de sus compañeros en Roma, la actriz Yalitza Aparicio y la productora venezolana Gabriela Rodríguez.

“Creo que es una doble gran noticia ver el nombre de Yalitza Aparicio, porque eso habla también del reconocimiento que le hizo y le sigue haciendo la Academia a su trabajo y también del futuro que le espera. Creo que ella está contrayendo una trayectoria y carrera bastante sólida, única y eso me emociona”, refirió el productor.

En la lista de invitados aparece los mexicanos: Felipe Cazals (Canoa) y Luis Estrada (La ley de Herodes); los productores Mónica Lozano (Sueño en otro idioma), Gabriela Maire (Las niñas bien) Alex García (Desierto), Edher Campos (La jaula de oro); el guionista Michel Franco (Después de Lucía); el documentalista José Favid Figueroa García (Perfidía)y los maquillistas Mari Paz Robles (Cantinflas) y David Ruiz Gamero (Amores perros).

Nicolás Celis ha dedicado 15 años de su vida al cine, donde ha producido películas reconocidas en festivales internacionales como La región salvaje, galardonada en Venecia o Heli, premiada Cannes, ambas dirigida por Amat Escalante; Pájaros de verano, estrenada en el Festival de Toronto; o Tempestad, el documental dirigido por Tatiana Huezo y cuyo trabajo fue mencionado por la Academia de Hollywood en su invitación al productor.

“Siento que tanto Roma como Tempestad han sido dos películas sumamente importantes para mí. Con Tatiana Huezo realicé mi primer documental y ya llevamos tres películas juntos; creo que eso es muestra de la importancia de hacer las cosas que te importan”, explicó Celis, quien también produce el primer largometraje de ficción de la directora mexicana, Noche de fuego, previsto para estrenar el próximo año.

La entrega de los premios de la Academia de Hollywood se realizará el próximo 24 de febrero / Foto: Especial

Nicolás Celis dijo que este es también un reconocimiento a la comunidad cinematográfica en México, en particular a quienes labraron el camino años atrás para crear una industria de cine en nuestro país. “Agradezco a todos esos cineastas y todos los que trabajaron para que se reconociera la importancia del cine que se ha ido manteniendo e incrementando exponencialmente. Imagínate pasar de hacer diez películas hace 20 años a realizar 220 ahorita, es muy grande”.

El productor destacó que aunque los miembros de la industria están poniendo el nombre de México en los principales festivales y premiaciones de cine en el mundo, es importante contar con el apoyo del gobierno para seguir creando oportunidades.

“Me interesa mucho que eso vaya acompañado con incentivos fiscales, que se vaya haciendo un trabajo articulado de la mano. Ahora hay mucho diálogo en ese sentido y esa es una conversación que se sigue teniendo justo para que las condiciones mejoren y sean más fuertes”, señaló.

Ahora producirá series

Después de mostrar su talento en el séptimo arte, Nicolás Celis dará el salto a la televisión con varios proyectos de serie que está desarrollando. “Es nuevo para mí. Siempre les había tenido miedo porque sentía que el proyecto que eligiera tenía que fascinarme para meterme totalmente. Quiero tener algo que aunque sea una temporada me encante”, confiesa.

El primer proyecto a desarrollar lleva ahora por título Monstruos perfectos, donde trabaja junto al estudio Exile Content, y la compañía de entretenimiento Endeavor Content, y la cual está basada en la novela homónima del escritor argentino Miguel Ángel Molfino.

“Es una locura a finales de los años sesenta que por ahora está ubicada en el norte de México. Trata de estos personajes, historias criminales- policíacas, de un chico que está huyendo de la muerte violenta de sus padres. Aunque es 100 por ciento ficción, viene cargada de mucha emoción”, explicó.

El productor adelantó que esta será una serie con un fuerte contenido visual, cuya intención es retratar diversas comunidades. “Me interesa hablar de ellas y que de cierta forma sea un vehículo para conectar de nuevo con el hoy. Creo que mis películas siempre intentan ser contemporáneas en el sentido de que puedas verlas ya sea en el 2020 o el 2035 y no sientas que no sucedió o no es verosímil”.

Monstruos perfectos se encuentra aún en desarrollo y en proceso de encontrar una ventana de exhibición.