Mujeres hacen historia en los Oscar con dos postulaciones a Mejor Dirección

Con una emisión en vivo conducida desde Londres por Priyanka Chopra y Nick Jonas, ayer se dieron a conocer las nominaciones a la 93° entrega de los Premios Oscar que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. La película Mank que narra la historia de cómo el guionista Herman J. Mankiewicz, escribió Ciudadano Kane, logró 10 postulaciones.

La producción de Netflix, aspira a ser reconocida como Mejor Película, Mejor Dirección (David Fincher), Mejor Actor (Gary Oldman), Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried), Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

Por por primera vez dos mujeres, Chlóe Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Hermosa venganza) han sido nominadas en la categoría de Mejor Dirección. En la historia del Oscar, la única que ha recibido el premio en ese rubro ha sido Kathryn Bigelow por Zona del miedo hace 10 años.

Completan la categoría los cineastas Thomas Vinterbeg (Another round), Lee Isaac Chung (Minari) y David Fincher (Mank).

Chloé ya obtuvo el Critics Choice Award y el Globo de Oro, siendo la segunda mujer (desde 1974) y la primera de origen asiático en obtener ese galardón. "Me enamoré de hacer películas porque nos dan la oportunidad de reír y llorar juntos, y nos da la oportunidad de aprender y tener más compasión del otro", señaló en aquella ocasión.

Como Mejor Película además de Mank competirán: The father, Judas and the black Messiah, Minari, Nomadland, Hermosa venganza, Sound of Metal y El juicio de los 7 de Chicago.

Steven Yeun (Minari) y Chadwick Boseman (La madre del blues) también hicieron historia en la categoría de Mejor Actor; el primero por ser el primer asiático-americano en ser nominado, mientras que la candidatura póstuma de Boseman es la primera que se otorga desde 2009, cuando Heath Ledger, fallecido en 2008 triunfó por su papel de El guasón en El caballero de la noche.

Ambos están nominados junto con Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (El padre) y Gary Oldman (Mank). Por la estatuilla de Mejor Actriz las candidatas son Viola Davis (La madre del blues), Andra Day (Estados Unidos vs. Billie Holliday), Vanessa Kirby (Pieces of a woman), Carey Mulligan (Hermosa venganza) y Frances McDormand (Nomadland).

¿Y México?

La película de Fernando Frías Ya no estoy aquí no logró llegar a ser nominada como Mejor Película Internacional, pero tres mexicanos aspiran a llevarse la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Sonido, por su trabajo en Sound of metal. Ellos son Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés. Esta cinta tiene otras cinco nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor (Riz Ahmed), Mejor Actor de reparto (Paul Raci), Mejor Guión Original y Mejor Edición.

De Latinoamérica Chile busca el premio como Mejor Documental con el largometraje El agente topo, que sigue los pasos de un hombre que se infiltra en un asilo para investigar el presunto maltrato de una de las residentes.

La cantante italiana Laura Pausini obtuvo su primera nominación como Mejor Canción Original por el tema Io sí, de la película La vida por delante que protagoniza Sophia Loren y por la cual ya ganó un Globo de Oro.

En la categoría de animación se encuentran Unidos, Over the moon,

Wolfwalkers, A Shanun the sheep movie: Farmageddon y Soul. Esta última además está postulada por Mejor Música Original y Mejor Sonido.