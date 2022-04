Mujeres dan una mirada diferente al futbol

Las periodistas deportivas Marion Reimers, Miroslava Montemayor y María José González reafirman su compromiso con dar mayor representación a las mujeres en el deporte, e inauguran un espacio titulado “Las Champions”, donde analizarán lo acontecido en la última jornada de la UEFA Champions League.

En una charla con El Sol de México, detallaron que se trata de una dinámica entre tres profesionales que a la vez son amigas, y buscarán dar un tono diferente al discurso que gira en torno al futbol.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Estamos rompiendo el molde en términos de la conversación, es buscar construir la una sobre la otra, y dejas atrás esta tradición de masculinidad tóxica, donde se trata de ser el más listo de la clase y decirle al otro que es un tarado”, explicó Marion.

Como parte de la labor que realiza en conjunto con Versus, la ONG que preside, Reimers analizó durante un año los medios deportivos en el país, y descubrió que el 86 por ciento de las notas son firmadas por varones.

“Hay muchas mujeres a las que les gusta el futbol, pero no tienen la oportunidad de hacerlo porque también es intimidante hablar o desarrollarse en un espacio que está mayormente influido por hombres”, expresó Miroslava.

Por ello sienten un compromiso aún más fuerte por impulsar este tipo de proyectos, e inspirar a futuras generaciones de comunicadoras aficionadas a los deportes.

“Las mujeres no tenemos un peso específico en la narrativa y en cómo se cuenta el cuento. Esto es importante porque habrá muchas otras mujeres que lo vean y digan quizá esto es para mí, y no hace falta que me sepa la alineación del Atlante del 95”, agregó Marion.

APUESTAN POR UN DISCURSO MÁS PACÍFICO

Dado el momento de tensión que se vive en el futbol, las tres periodistas deportivas coincidieron en que parte de la responsabilidad de los medios es demostrar a la afición que la rivalidad se limita al terreno de juego, por lo que se enfocarán en un debate más objetivo.

“Estamos acostumbrados a programas de opinión deportiva con mucha agresividad, que tampoco es necesario, y ni siquiera encaja en este aspecto del futbol”, comentó Miroslava. “Lo menos que debemos proyectar en estos momentos son opiniones de esa índole, y es lo que vemos en la mayoría de los programas de deportes conformados por hombres”, agregó.

DAN ESPACIO AL DEPORTE FEMENIL

Una parte importante del programa, que esperan tenga mayor cabida dentro de otras emisiones, es el espacio dedicado a informar sobre el quehacer de las ligas femeninas, las cuales consideran tienen un gran potencial.

Reimers descalificó el hecho de que dentro de los mismos medios, no exista suficiente conocimiento sobre lo que acontece en esta rama del deporte, e hizo un llamado a que se brinde más peso al trabajo de las atletas.

“No podemos tener a directores editoriales que no sepan cuándo se juega la Champions femenil, o que digan ‘ay esta muchacha, o hay una noruega buenísima’. Se dicen especialistas en deportes, pero se saben los nombres de dos jugadoras. Son especialistas en deportes de hombres”, sentenció.

María José subrayó la importancia de referirse a las jugadoras por su nombre y apellido, y dejar de lado esa tendencia a denominarlas como “la hija” o “la esposa de”.

“Hay que cambiar la narrativa en ese sentido, y lo estamos haciendo con este tipo de proyectos, donde se habla de los récords que se están rompiendo, y se le da la difusión que se merece. No me pueden decir no vendes, si ni siquiera tiene horarios”.

“Las champions” se compone de cinco episodios, con una duración de 15 minutos cada uno, que se transmitirán a las 18:30 horas por TNT y por el canal de Youtube de TNT SPORTS.

Los siguientes programas con el 27 de abril, 4, 18 y 28 de mayo.