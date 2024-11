Muere Silvia Pinal: famosos lamentan la muerte de la primera actriz

“Tu ausencia me dolerá por siempre, pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante y mientras vivas en mi corazón siempre podré sentir que sigues conmigo. Te amaré por siempre mamá. Descansa en Paz, Silvia Pinal”, escribió Pasquel en redes sociales horas después de la muerte de su madre, Silvia Pinal.

Una mujer sonriente, bromista, una líder nata y una fiel amiga es como amigos y colegas recordarán a Silvia Pinal, quien falleció este 28 de noviembre, a los 94 años.

“Silvia Pinal deja una trayectoria grandísima, un legado maravilloso, como una gran líder. Yo recuerdo su liderazgo dentro de la ANDI, la recuerdo como diputada, viendo por las causas sociales porque me tocó la fortuna de colaborar con ella, en la época de los setentas cuando hacía el programa de Silvia y Enrique, luego en las obras de teatro”, recordó el productor Juan Osorio en entrevista con El Sol de México.

“El último contacto profesional que tuvimos fue en la telenovela de ‘Mi marido tiene más familia’ (2018-2019) en la cual fue una maravillosa experiencia trabajar con ella y siempre estaba con una sonrisa".

Era una mujer muy trabajadora y una gran líder, pero sobre todo un gran ser humano, nunca la veías cansada, siempre era como un robot incansable de trabajo

La presidenta Clauida Sheinbaum también lamentó la muerte de la actriz a través de sus redes sociales y mandó condolencias a sus familiares. "Muchas generaciones de mexicanas y mexicanos crecimos admirándola. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos".

La actriz Norma Lazareno recordó que ambas tuvieron una gran relación amistosa, misma que comenzó cuando falleció Viridiana, la hija de Pinal. Ella siempre estuvo presente para la Diva del Cine, posteriormente, en 1997, cuando la hija de Lazareno, Paulina falleció, Pinal estuvo al frente ayudándola.

“Ella fue muy generosa desde que nos conocimos, me abrió las puertas de su casa, de su familia, no nada más era compañera de trabajo, éramos amigas realmente, cuando pasó lo de Viridiana, Viridiana estaba trabajando conmigo en una obra de teatro, entonces yo pasé todo ese suceso muy cerca de ella y cuando pasó la tragedia de mi hija, ella siempre estuvo a mi lado, apoyándome, quitando obstáculos de trámites porque ella era senadora en ese tiempo, facilitando todo y solidarizándose conmigo”, expresó Lazareno, de 81 años.

“Siempre la recordaré con una actitud positiva, muy sencilla, su manera de ser nunca tuvo pose de lo que ella realmente era una gran estrella, no nada más del cine mexicano sino a nivel internacional, la que trajo a México las comedias musicales fue la primera que puso una comedia musical de gran calidad, presupuesto”, agregó Lazareno, quien hizo su debut en el cine gracias a una oportunidad que le dio Silvia Pinal, incluso hasta ropa prestada le dio.

En 2019, la productora Carla Estrada realizó la bioserie “Silvia Pinal frente a ti”, protagonizada por Itatí Cantoral. La productora aseguró que fue un placer haberla conocido y haber convivido con ella por tanto tiempo.

“Yo tuve la oportunidad abrazarla, besarla, decirle que la admiraba muchísimo y pienso que fue su momento más hermoso, uno de los últimos momentos más hermosos de ella en la televisión, la disfruté muchísimo, se veía preciosa y a ella le encantó".

“Me quedo con el recuerdo de ella en la bioserie y la veo y digo qué bonita, me acuerdo cómo nos divertíamos, me decía que repitiera escenas y me invitaba a comer, a tomar, las entrevistas, todo lo que hicimos, yo la disfruté mucho. Me siento muy agradecida con ella”, indicó Estrada.

“Eres de mis grandes actrices favoritas de la vida. Siento que haber compartido escena contigo sucedió hace muy poco, te aprendí todo lo que pude. Te abracé y te disfruté tanto durante tantos días, me siento muy afortunada de haber estado cerca de ti durante nuestras grabaciones”, escribió Lucero en redes sociales.

“Gracias por tu talento, por ser la gran diva de este país, por dejar un legado inigualable en cada uno de tus proyectos. Gracias por cada abrazo que nos dimos, por cada plática, por cada instante. Mujer maravillosa, divertida, divina, bella por todas partes, te llevo por siempre en el alma y el corazón. Abrazo con amor a tu familia bonita, a tus amigos, a todos quienes te recordaremos siempre. Vuela alto, el cielo te recibe y serás la estrella más brillante allá arriba”, finalizó la cantante y actriz.