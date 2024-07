Muere Shannen Doherty, protagonista de "Beverly Hills 90210"

La actriz estadounidense Shannen Doherty, famosa por su papel de la estudiante Brenda Walsh en la exitosa serie de televisión de la década de 1990 "Beverly Hills, 90210", falleció a los 53 años tras una larga lucha contra el cáncer, informó el domingo la revista People.

"Con pena en el corazón confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha contra la enfermedad", dijo Leslie Sloane, agente de Doherty, citada por la revista.

Doherty había hecho pública su batalla contra el cáncer de mama, revelando en 2015 que estaba en tratamiento contra la enfermedad. En 2023 le extirparon un tumor cerebral y reveló que el cáncer se le había extendido a los huesos.

La actriz, protagonista de la película "Heathers", ganó gran popularidad en "90210" por su interpretación de Brenda, una estudiante de Minnesota con matrícula de honor que luchaba por encajar con sus compañeros de clase.

Su personaje se vio envuelto en un triángulo amoroso con Dylan McKay (Luke Perry) y Kelly Taylor (Jennie Garth). En la vida real, Doherty se enfrentó a Garth y a otros compañeros de reparto y abandonó "90210" durante su cuarta temporada en 1994. La serie continuó hasta el 2000 sin ella.

En 1998, Aaron Spelling, productor de "90210", dio a Doherty el papel de Prue Halliwell, la mayor de tres hermanas con habilidades mágicas en la serie sobrenatural "Charmed". La serie fue un éxito, pero también estuvo sujeta a reportes de problemas entre bastidores.

La revista People calificó a Doherty como "la icónica 'chica mala' de los 90", citando su reputación de salir de fiesta, de llegar tarde a los rodajes y de pelearse con los actores y con sus jefes.

En 2023, en un podcast titulado "Let's Be Clear with Shannen Doherty", la actriz dijo que asumía "toda la responsabilidad de sus actos" y reconoció que "se dejaba llevar un poco" cuando frecuentaba clubes nocturnos cuando era joven.

También dijo que hablaba más que otras mujeres que trabajaban en televisión en aquella época, diciéndole a Spelling y a otros cuando pensaba que un guión necesitaba mejoras.

Me educaron para tener una opinión y para que mi opinión fuera valorada, así que seguí presionando contra esa máquina, contra hombres que realmente no querían oír mi opinión.

Más tarde "aprendí el sencillo arte de la diplomacia. Aprendí que puede haber una forma más amable de decir algunas cosas", añadió.

La actriz retomó el papel de Brenda para las nuevas versiones de "90210" en 2008 y 2019 y dijo que ella y Garth se habían reconciliado después de que ambos se convirtieran en adultos y dejaran atrás sus conflictos adolescentes.

Doherty nació en Memphis, Tennessee, el 12 de abril de 1971 y comenzó a actuar de niña. A los 11 años interpretó a Jenny Wilder en la última temporada del clásico televisivo "Little House on the Prairie".

En 1988 formó parte del reparto de la comedia negra "Heathers", que se convirtió en un clásico de culto.

Doherty estuvo casada tres veces, la última con el fotógrafo Kurt Iswarienko. Le pidió el divorcio en 2023.