Modelo acusa a Maluma de obligarla a tener relaciones sexuales

Ha salido a la luz un video en el que la modelo Gretell Dorado sostiene una entrevista con Gabriel Cuevas, a quien le aseguró que el reguetonero Maluma la obligó a tener relaciones sexuales con su mejor amigo y él, al mismo tiempo.

En el video que sostiene con Cuevas, Gretell relata como sucedieron los hechos, mencionó que todo se dio al finalizar un concierto que Maluma ofreció en Cancún, donde hubo interacción entre ambos, ella subió al escenario y después de que le cantó, el intérprete la besó y ella correspondió.

Al término de la presentación, la modelo acudió a la suit de Maluma, donde estaba “Pipe”, el mejor amigo del cantante, con quienes confesó haber tenido relaciones sexuales obligada y al mismo tiempo.

Gretell asegura que mientras ocurrieron los hechos estaba inconsciente y que además no disfrutó la experiencia “fue horrible”, y aseguró que tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera, “pero no te tienen que obligar si tu no quieres”.

YouTube | Gabo Cuevas Sin Filtros

Además señaló que no se había atrevido a hablar del tema por temor a ser juzgada y al haber sido intimidada por el equipo de Maluma, quienes la obligaron a no hablar de la situación.

Fue la marcha del 9 de marzo que motivó a la modelo a romper el silencio, no obstante, dijo que la mamá del cantante la buscó para pedirle que no hablara de lo ocurrido, opción que no está en los planes de Gretell, ya que ella asegura ser víctima de Muluma.