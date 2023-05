Miguel Pizarro encarna la luche entre bien y mal en la obra Todos somos Job

Con un mensaje espiritual y de fe en la humanidad, Todos somos Job, es el resultado de casi siete años de trabajo del actor Miguel Pizarro sobre el libro de Job, del Antiguo testamento, que presenta en un espectáculo unipersonal en la Capilla gótica del Centro Cultural Helénico.

“La obra nos lleva como seres humanos a encontrarnos a nosotros mismos, a no sentirnos tan solos, de pronto encuentras en las palabras un reposo a las vicisitudes y quizá una luz en el camino”, declaró en entrevista el también escritor.

En este montaje Miguel Pizarro, interpreta Job, que fue puesto a prueba a través de las tentaciones que le mostraba Lucifer, así como a El Adversario.

“Cuando termino la escenificación varias personas del público me buscan para decirme que me agradecen, porque la hora y media que estuvieron escuchándome les dejó algo, me han dicho ‘tu obra sana y me hace reflexionar’. Es un montaje que pega, que tiene una profundidad y cumple con el precepto primordial que tiene un buen libro, una buena obra de teatro, una pintura o una poesía. Es real, te cimbran los diálogos, te pegan”, asegura el actor.

En su espectáculo, Job cae en desgracia, en un tiempo actual. “Quedó muy fastidiado de su situación y de su vida anterior. Ahora es un pepenador, una persona olvidada que vive de lo que puede, después de haber sido un empresario exitoso que poco a poco fue en declive.

“A lo largo de la obra Job además de mostrar la cotidianeidad de hoy en día, da un discurso de lo que aprendió de ser exitoso y de repente cae estrepitosamente y trata de encontrar su renacimiento”.

Mientras que como El Adversario (Lucifer), aparece caracterizado como militar, y el personaje “incansablemente le dice a Job que de entre los humanos, no hay ninguno en quién confiar. Lucifer y Barrabás, son los que viven de la maldad y disfrutan el mal que hacen”.

Esta obra fue un reto para su creador, y asegura que lo sigue retando, “porque me costó casi siete años hasta lograr verla montada con público en vivo. Soy de los artistas que no me gusta ir por los caminos no transitados”.

Tras mencionar que no se había llevado a escena el libro de Job previamente, explica que eligió este formato, “para que sea fácilmente transportable e ir surcando los caminos como se vayan presentando las oportunidades” y recuerda su otro monólogo, Mi Cristo roto, que coinciden pues “en ambos tenemos que saber buscar a Dios porque él está entre todas las cosas de este inverosímil mercado que es la vida”.

Todos somos Job se presenta los viernes 20:30, sábado, 19:00 y domingo, 18:00 horas en la Capilla gótica del Centro Cultural Helénico.