Michelle Garza Cervera aborda los mitos de la maternidad en su ópera prima, Huesera

Uno de los temas que más le generaban cuestionamientos era el de la maternidad. Estaba próxima a cumplir 30 años, la presión social de tener “a fuerza” que embarazarse si no se le “iba a pasar el tren” fue lo que detonó la idea en la directora Michelle Garza Cervera para empezar a crear una historia. Así surgió Huesera, ópera prima de la mexicana que este 23 de febrero estrenará en más de 800 pantallas de cine.

“Llevo tantos años en este proyecto que es difícil que cambie mi postura frente al tema de la maternidad, es un proceso que ya lleva más de cinco años en mi vida, creo que es una reflexión con la que yo ya me siento más tranquila, estoy más lista para hablar sobre otros temas en mis siguientes películas”, afirmó la directora en entrevista.

Puede interesarte: Cine Móvil ToTo: llevarán el séptimo arte al sureste del país

“Todavía estoy en esa investigación (de ser madre o no), pero la verdad es que celebro mucho la reflexión y que tenga que ser particularmente en una etapa de mi vida que yo sienta que es el momento indicado para hacerlo y que no sienta que lo tenga que hacer por obligación o por una expectativa social”, agregó.

El filme aborda la vida de Valeria, una mujer que experimenta un lado distinto de la maternidad mientras está en gestación; sus temores y vivencias son tan angustiantes que parece que cobran vida. Sólo ella será quien decida si se enfrenta a sus más grandes temores o se deja llevar por un oscuro abismo.

“En el momento de crear la película, estaba atravesando la pérdida de mi mamá y me llevó un proceso amplio y profundo para entender quién era ella separada de mí, su identidad, todos los sacrificios que tiene que llevar a cabo una mujer por cumplir con el rol de la maternidad. Nada de lo que está aquí es un reflejo exacto de lo que es mi familia, pero sí trajimos mucho de nuestras vidas personales, queríamos hacer una película de horror que cuestionara estos roles familiares y de género que existen”, dijo Cervera.

En el filme se observan distintas prácticas chamánicas que tuvieron un fundamento durante el proceso de preproducción, aseguró la directora.

Huesera está protagonizada por Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Martha Claudia Moreno y Sonia Couoh. / Cortesía

“Queríamos llevar a Valeria a encontrarse con ese proceso místico que representara este quiebre profundo, la queríamos rodear de mujeres que han experimentado estos procesos y han encontrado maneras de repararse.

“Hicimos una amplia investigación fuimos a muchos rituales de diferentes tipos que nos agarraron por sorpresa, gracias al acercamiento que tuvimos con un chamán fuimos definiendo exactamente qué elementos iban a funcionar, estuvimos bien asesorados, muchos de los elementos que se usan son reales”, explicó la directora.

Esta película fue muy liberadora para las mujeres que formaron parte del proyecto, incluso la directora quien aseguró que ya cerró este tema y comenzará a buscar nuevas rutas para sus futuras películas.

“Totalmente me liberó, me dan ganas de tomar un rumbo que haga sentido con mi vida y que no me dé miedo hacerlo”, aseguró.

Huesera está protagonizada por Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Martha Claudia Moreno y Sonia Couoh.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta el momento ha ganado premios en distintos festivales como el Internacional de Cine de Morelia, con el reconocimiento otorgado por la audiencia; en Sitges en categorías como Mejor Película, Revelación de Directora; en Tribeca como Mejor Nueva Narrativa y en el Festival de Cine Fantástico Feratum obtuvo Mejor Dirección y Mejores Efectos visuales, además de la Torre Feratum al Mejor Largometraje de Terror de la Sección Iberamérica.

El espacio es una zona de entierros de diferentes épocas: prehispánica y virreinal. Los restos encontrados de cristianos europeos se encuentran muy juntos, por lo que se cree que pudieron morir por una epidemia