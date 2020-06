Mauricio Garza confirma quinta y sexta temporada de 40 y 20

Bajo la batuta de Gustavo Loza como escritor, director y productor ejecutivo, el elenco de la comedia 40 y 20, entrará al foro de televisión en julio para grabar las temporadas 5 y 6 de los nuevos 26 capítulos para transmitirse por el canal Las Estrellas. Así lo confirmó Mauricio Garza, quien interpeta en esta serie a Francisco Antonio (Fran).

En entrevista con El Sol de México, vía telefónica desde su residencia en CdMx, manifiesta que, “el jefe Loza me pidió que me siga manteniendo como el estudiante precoz en las artes maritales, autorizado por su consentidor padre Paco, para que los de mi target me sigan sintonizando”.

Garza reconoce que cada uno de los personajes que se muestran, “son muy fáciles de digerir y la audiencia se identifica por la manera en que están interpretad; la temática que se maneja en cada capítulo es muy divertida y aunque vuelven a repetir los episodios, el público se ataca de risa como si fuera la primera vez que ve el capítulo. Igualmente, nosotros nos divertimos mucho porque vamos a grabar con toda naturalidad y hasta nos da el mal del puerco de tanta risa que entre nosotros nos provocamos”.

Mauricio Garza que en meses pasados vivió en Nueva York por cuestiones de trabajo, reitera: “40 y 20 no es el clásico pastelazo en la comedia, es una historia bien escrita, bien dirigida y producida por Guillermo Loza a quien admiro desde hace mucho con Los Héroes del Norte y que ahora ya llevo cuatro temporadas por demás exitosas y vamos por la 5 y 6”.

Manifiesta que trabajarán con todas las medidas de seguridad de higiene de acuerdo a la normatividad actual con Sana Distancia y con base a las cámaras se harán todos los trucos que se pueden hacer en televisión para que los personajes estén lo más cerca posible a la hora de los besos y abrazos como parte de las escenas a grabar.

El joven actor mexicano, dice que vienen nuevos proyectos en la actuación.

“Yo voy hacia nuevos retos, darle vida a nuevos personajes, porque siento que nunca me voy a sentir consolidado en la televisión. Yo soy un actor que me gusta como siempre cumplir con papeles diferentes y con lo que he hecho hasta ahora, me ha llevado a que la gente me conozca. Pero mi ideal es tener nuevos retos en teatro como en cine, ir hacia otras ramas del entretenimiento que me lleven a Hollywood como España”.