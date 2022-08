Martha Julia explota su sensualidad como villana en La madrastra

Mientras que Martha Julia no le llegue un personaje de abuelita para caracterizar, a fin de “jugar con la ficción a lo que no soy en la vida real”, derrocha sensualidad y belleza como Florencia Linares, quien persigue enfermizamente a Esteban (Andrés Palacios) en La Madrastra, producción de Carmen Armendáriz.

“Florencia me saca canas verdes. Es una mujer tóxica y enferma. Es un papel rico y sabroso. Las villanas las disfruto al máximo”, dice en entrevista.

“Soy una actriz afortunada por personificar a Florencia. Una mujer dañada, toda su vida enamorada de un hombre que sólo la ve como una amiga. Eso la va enfermando y enloqueciendo. Florencia por un amor malsano es una mujer tóxica y por ese hombre que no le hace caso hace locuras”, agrega.

“Estoy consciente que Florencia está dispuesta a lo que sea con tal de que ese hombre le haga caso, sí podría llegar a cometer un crimen por amor”, dice de la trama en la que la protagonista, Marcia, interpretada por Aracely Aránbula, es señalada como culpable de un asesinato que no cometió.

“Todos los personajes estamos en la mira de la sospecha, porque todos tenemos odio a Marcia, yo estoy enamorada de Esteban, su ex esposo. Y todos somos asesinos en potencia, porque cada uno de los personajes tiene su historia.

“Este es un melodrama con mucho suspenso, eso es lo rico de esta versión, estamos bien contentos todos, agradecidos con el público que nos tiene con 3.5 millones de espectadores, lo cual me hace sentir afortunada y bendecida por ser Florencia.

Martha Julia, recordó que en la versión con Victoria Ruffo y César Évora de Salvador Mejía, “actué con ellos, pero con otro personaje. Ahora es la misma trama, pero contada diferente, con lo que te da otra forma de trabajar distinta, y los 3.5 millones de telespectadores que nos hacen la deferencia, es porque les gusta la trama, el suspenso, con un horario prime time y el haber un asesinato o varios más adelante, mantiene al público frente al televisor.

“Otra razón es el gran reparto empezando por José Elías Moreno, que es un maestro de la actuación en su caracterización de millonario y tacaño. Él es una gran escuela para nosotros como sus compañeros de cuadro, de él aprendo mucho y gozo su trabajo”.

Finalmente, Martha Julia asegura que no se cierra a ningún tipo de personaje, “para esos somos actrices, estamos jugando a algo que no somos, sería muy aburrido siempre hacer lo mismo, hay que demostrar que la edad en la ficción no tiene nada nada que ver con nosotros. Jamás tendría un problema, el ser mamá más mayor que yo, o una abuela, esos personajes hay que gozarlos y hacerlos con el corazón es lo importante”.