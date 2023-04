Martha Higareda consiguió su papel en Amarte duele gracias a Shakespeare: así recuerda la anécdota

MADRID. Martha Higareda recuerda con cariño sus inicios en el cine con la película Amarte duele (2002), la cual protagonizó al lado de Luis Fernando Peña, y representó para ambos el salto a la fama, al convertirse en uno de los títulos más aclamados del cine nacional.

Durante su visita a la X edición de los Premios Platino, celebrados en Madrid, España, la actriz recordó que su llegada a esa producción fue gracias a un texto de su autoría, donde recreó uno de los clásicos de la literatura.

"Fue un monólogo como Romeo y Julieta, a mí me encargaron adaptar justo el texto de Shakespeare como idioma coloquial. Ese fue mi casting, me presenté y en vez de hacer todo el texto en verso lo hice como si fuera una niña fresa", contó a este diario en entrevista.

En dicha película interpretó a Renata, una joven proveniente de una familia acomodada, quien entabla un noviazgo con un chico de clase baja, y en su momento abrió el debate sobre las diferencias sociales en México.

El papel del antagonista de la historia corrió a cargo de Alfonso Herrera, quien también debutó en cine con este título. Según detalla la actriz, encontrarse en este espacio fue muy emotivo para ellos, pues los hizo percatarse de lo mucho que han crecido sus carreras.

"Me da mucho gusto reencontrarme con él porque hicimos nuestra primera película juntos. Y nos hemos reencontrado, hicimos también Queen Of The South (2016), y nos divertimos platicando anécdotas. Es como de estas cosas que se sienten, es como cuando vas a la universidad y te reúnes con tus amigos años después.

"Muy en paralelo, justo conversábamos cómo fue el casting de Amarte duele para él, y cómo fue para mí. Poco a poco fuimos los dos despuntando, nos fuimos a Los Ángeles un poco por la misma época, y me da mucho gusto todo lo que ha logrado Alfonso. Es un excelente actor y persona", comentó.

HABRÁ REMAKE DE SU PELÍCULA

Martha compartió que el año pasado comenzaron las pláticas para un remake de la película Tod@s caen en Estados Unidos. Dicha cinta fue co escrita por ella junto con Cory Brusseau, se estrenó originalmente en 2019, y resultó un éxito de taquilla al recaudar más de nueve millones de dólares.

"Estoy invitada como productora ejecutiva, y voy a hacer el personaje que hizo Claudia Álvarez, que se llama Margo. Creo que la filmación sería en algún momento en este verano".

Con una sonrisa, contó que al equipo de producción le gustó mucho el trabajo original, pues consideraron que se trataba de una historia muy divertida. Con respecto al guión, subrayó que no está directamente involucrada en la escritura, pero sí está en contacto con los guionistas.

"Es una adaptación libre, es bonito porque la co escritora me lo comunica y me dice ‘si tienes alguna nota dime’. Se me hace muy bonito porque es gente padre la que está involucrada", finalizó.