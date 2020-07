Martha Cristiana regresa a la moda

Ante el cierre de espacios del entretenimiento y la suspensión de actividades en los foros de grabación, la exmodelo y actriz Martha Cristiana se encuentra trabajando en la creación de una plataforma digital de moda que lleva por nombre Fashion Center que pronto dará a conocer.

“Como no hay actuación y no hay nada, para ganarte el sustento, hago auditoría de imagen empresarial a través de webinars para empresas, todo esto lo aprendí cuando estuve casada con un banquero que me ayudó mucho, he logrado hacer equipo con mis parejas y lo pude llevar a un plano profesional”, señaló Martha, quien se la pasa ejercitándose en su casa haciendo bicicleta, su deporte favorito para mantener mente y cuerpo sano.

Durante varios meses, Martha se mantuvo en completo confinamiento al haber sufrido síntomas del Covid-19.

“He decidido seguir mi vida con todos los protocolos de cuidado, me preocupan los demás, aunque yo no me hice la prueba, tuve todos los síntomas, lo que me consta es que tengo el sistema inmune altísimo”, dijo.

Para salir bien librada de esta enfermedad, expresó que estuvo tomando anticoagulantes, “con esta enfermedad ayudan mucho, al principio no se sabía que tomar paracetamol corría más peligro, gracias al doctor que invité en mi programa Martha Cristiana al aire, vamos teniendo más conciencia y la gente escucha el otro lado de la información que no está recibiendo”.

En lo que no está de acuerdo durante estos más de tres meses sin actividad en todas las áreas, es que los gobiernos cerrarán todos los negocios y las pequeñas empresas, “creo que había otras formas, no soy primer ministro, pero al menos en México fue un duro golpe porque el virus va a seguir, esto se va ir mutando, y habrá periodos que nos manden a encerrar de nuevo”.

A pesar de haber estado enferma, sus hijos, Alberto, el mayor, Luca y Mateo no pescaron el mal, porque estaban de viaje con su papá y cuando regresaron a México se fueron a casa de él. “He sido muy responsable, he mantenido una cuarentena muy estricta, si hubieran estado acá, las medidas serían distintas, pero me tocó la pandemia sola”.

Además de tener cuidados especiales luego de la intervención que tuvo en 2018 en el corazón, al cambiarle una válvula que ya estaba deteriorada, no tuvo miedo de que otra cosa pasara por la falta de respiración.

“Por esa condición no sufro de ningún peligro, soy una persona sana, me cambiaron una válvula, en lugar de haber nacido con tres nací con dos, eso se llama aorta bivalva, estoy más sana que mucha gente, es de metal y dura para toda la vida”, recordó la actriz de 48 años.