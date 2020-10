Magos atraen a las nuevas generaciones

Fundada en 2016, Tik Tok se ha convertido en una de las redes sociales más populares del momento con un total de mil millones de usuarios en todo el mundo. Coreografías, sketches, y "lip syncs" son algunas de las expresiones de creatividad que se comparten ahí, pero también ha sido una ventana para que jóvenes ilusionistas compartan sus mejores trucos.

Gracias a ello, decenas de jóvenes están descubriendo este arte. "Su acceso a las redes sociales pone la magia en el centro de su atención, porque hay muchos magos en Instagram y Tik Tok. Aunque son cosas que se pueden hacer en casa, y a lo mejor ya se sabe cómo funciona y lo pueden googlear, no quiere decir que no sea sorprendente para quienes lo ven en vivo", señaló Katrina, integrante del espectáculo Champions of magic.

El show regresa a la Ciudad de México con un montaje completamente renovado, en el que cinco magos provenientes de México, Estados Unidos y Reino Unido prepararon trucos nunca antes vistos, y el público podrá interactuar con ellos en el escenario para vivir algunos de los actos de primera mano.

El mexicano Fernando Velasco ejecutará el número más peligroso del programa, al recrear uno de los escapes del célebre ilusionista Harry Houdini: salir de una caja llena de agua mientras está esposado y volteado boca abajo. Para ejecutar este acto se ha preparado durante más de dos años, y aunque considera que no lo ha dominado, se siente satisfecho con los resultados hasta ahora.

"La parte más difícil fue prepararme mentalmente para estar boca abajo, porque estar en esa posición en un tanque tan pequeño, donde no te puedes mover, es aterrador. Las primeras veces tuve que hacer mucho entrenamiento físico y mental, y trabajar con técnicas de respiración. He pasado los últimos meses entrenando y preparándome para tener un regreso seguro, sé que voy a estar bien", comentó.

Velasco exhortó al público a no perder la ilusión de la magia, ya que considera este tipo de shows son para todo público, y después de haber pasado tantos meses en confinamiento, es una buena forma de entretenimiento para toda la familia.

"Es bonito tener ese escape del mundo y simplemente ver un arte y asombrarte. No sólo es un show para niños, abarca tres generaciones. Hemos visto hijos, padres, abuelos, y todos se la pasan muy bien, es un show muy ligero".

Champions of magic se presenta del 23 al 25 de octubre en el Centro Cultural Teatro I.