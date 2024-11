Luis Miguel pone a cantar a Acapulco en la Arena GNP

Luis Miguel aparece ante sus seguidores como un caballero y muestra su alegría de volver a su segunda casa: Acapulco. Pronto empezaron los gritos, cuando sonríe y saluda al público eufórico, las luces se encienden y el show comienza.

El cantante abrió el show con su mayor éxito “Será Que No Me Amas”, los seguidores de inmediato enloquecieron y tarareaban la pista, también bailaban en sus lugares reducidos, lo cual no les ocasionó ningún problema, termina la canción y sigue “Amor, amor, amor”, la cual se disfrutó con un rato de acapella, y esta no falló en su fiel público.

El auditorio más grande de Acapulco y Guerrero, la Arena GNP, tiene una capacidad de más de 10 mil. La primera noche del artista, lució abarrotada por sus fieles seguidores, que esperaron un año, ya que se tenía programado presentarse en diciembre de 2023, sin embargo, se reprogramó a causa del huracán Otis.

Con el paso de los minutos, el show se pone más interesante cantando sus mayores éxitos como “Suave”, “Culpable o No”, “Hasta Que Me Olvides”, “Miénteme”, “Hasta Que Me Olvides”, “Fría como el Viento”, las cuales pusieron a cantar y bailar a las y los asistentes.

“Arriba Acapulco”, manifestó Luis Miguel a su público enfiestado y emocionado del repertorio musical del artista.

Después cantó “Tengo todo excepto a ti”, “Entrégate”, “Bikina”, “La media vuelta”, “No me puedes dejar así” y “Te voy a Olvidar”.

Luis Miguel culminó su concierto con su mayor éxito: “Cuando Calienta El Sol”, otra vez, el público volvió a levantarse de su asiento para bailar esta canción que les trae muchos recuerdos de su juventud.

Finalmente, todo show tiene que terminar, pero el público pidió otra canción, para no quedarse con las ganas del show que estaban esperando desde hace un año. El público pedía más “Luis Miguel, otra canción, pero el artista no hizo caso de las masas y abandonó el escenario.