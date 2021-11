LP alista disco nuevo tras presentarse en el Corona Capital

La cantante neoyorkina LP ya estaba acostumbrada a las giras, a los conciertos, a los estudios de grabación donde pasaba la mayor parte del tiempo componiendo para ella o para otros artistas de talla internacional.

Pero al igual que el resto de la industria musical, la pandemia detuvo sus planes y la hizo revalorar lo que había a su alrededor. “Definitivamente en este tiempo bebí un poco más de vino de lo normal”, dice con su pequeña y particular sonrisa que aparece abajo de los grandes lentes oscuros de rockera que usa.

Gossip Imagine, de John Lennon, cumple 50 años; lo celebran con disco especial

“Estuve con mi grupo de amigos, mis compañeros con quienes pudimos hacer música; tratando de crear un poco de amor, esperanza para el futuro. Quizá mostrar algunas de nuestras frustraciones, tratando de que las cosas fueran mejores y de pensar en el siguiente tiempo donde nos veríamos juntos”, dice en entrevista.

Laura Pergolizzi -como realmente se llama-, repite un par de veces durante la conversación la idea de “encontrar luz en la oscuridad”. Y fue a través de la música que ella halló la suya. A través de las letras y la composición, plasmó parte de sus vivencias y pudo crear Churches, un nuevo álbum de estudio que estrenará el próximo 3 de diciembre.

“La canción inicial de este disco se llama When we touch (Cuando tocamos) y es un tema que habla acerca de la primera vez en que volveríamos a estar juntos. Además de las cosas horrendas que ocurrieron también fue un tiempo inspirador para estar vivo y entender que estamos todos conectados”.

NO SÓLO ÉXITOS

La cantante espera que sus seguidores aprecien este nuevo álbum, que ha sido tan diverso que hasta a sus disqueras les cuesta trabajo ponerse de acuerdo en qué canción elegir como sencillo. “Es gracioso porque tengo disqueras distintas en cada lugar del mundo y todas quieren una distinta. Pero eso dice que hay muy buenas canciones ahí”.

Lo cierto es que espera a que sus fans escuchen y descubran cada uno de los temas para que conozcan más a fondo quién es LP. “Dejemos a los fans mediocres que escuchen su top 5 en Spotify o el grandes éxitos. Los fans de verdad aman escuchar un álbum completo porque conocen más a fondo a la persona”.

De este álbum, LP ya ha presentado algunos sencillos como The one that you love, Goodbye y One last time. Y es Angels su más reciente lanzamiento, una canción “realmente emocionante y que amo. Creo que es de esas canciones que se pueden explicar por sí mismas, no es que yo pueda decir 'oh, sí, claro, es sobre ángeles'. En realidad es más una pieza sobre el estado de ánimo, de tratar de evocar sentimientos, casi tanto como oraciones o cosas así”.

ANHELA EL CONTACTO DIRECTO

Las canciones de este nuevo álbum las presentará el próximo sábado 20 dentro de la décima edición del Corona Capital que ocurrirá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y donde LP es uno de los shows principales.

“Creo que será una locura. Había experimentado grandes conciertos que volaron mi mente, pero este es especial. Sólo tengo un poco de paranoia cuando salgo de tour porque no quiero que la gente que me ve o trabaja conmigo se enferme, siento esta preocupación”.

LP, quien ha compuesto canciones para otras estrellas de la música como Rihanna, Cher, Christina Aguilera y Leona Lewis, se muestra entusiasmada mientras arregla sus cabellos chinos. Pero confiesa que volver al escenario la pone un poco nerviosa por el tiempo que ha pasado.

“Hemos tenido que ensayar bastante porque se me habían olvidado las canciones después de meses fuera. Pero después de algunos shows siento que volví a mi lugar. Como andar en bicicleta, sólo tenía que volver a andar”.