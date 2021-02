Los Globos de Oro buscan seguir brillando

La temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión inicia este domingo con la entrega 78 de los Globos de Oro. Lo hace en una edición especial que debido a la pandemia obligará a los ganadores a recibir sus premios en la distancia, desde la comodidad de sus casas en una ceremonia remota.

Por primera vez, la fiesta que celebra lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos contará con dos conductoras y dos sedes: Tina Fey desde el Rainbow Room en Nueva York y Amy Poehler en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills. Es la cuarta ocasión que la dupla de comediantes conducen estos premios.

El gran reto será realizar una transmisión de televisión dinámica, en tiempos donde al público ha dejado de interesarle las entregas de premios. Si bien los ratings de ceremonias como las del Oscar y los Screen Actors Guild Award han ido a la baja, el de los Globos de Oro se ha mantenido.

Gran parte de su éxito es por la alfombra roja, que cada año se vuelve uno de los espectáculos televisivos más vistos y comentados en el mundo de la moda y el espectáculo. La gran incógnita es cómo se realizará este año y, sobre todo, quiénes desfilarán sobre ella, si los nominados estarán en casa.

A las sedes en Nueva York y California sólo irán los invitados que revelarán a los ganadores. Entre ellos están Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig y Annie Mumolo.

De los nominados es de lo que menos se habla este año… o al menos de manera positiva. Cuando se anunció la lista de nominados el 3 de febrero no se hicieron esperar las críticas en redes sociales.

Se cuestionó que una serie como Emily in Paris, una comedia ligera que en su lanzamiento fue criticada por marcar los estereotipos franceses, obtuviera dos nominaciones, una de ellas para su protagonista Lily Collins y la otra en la terna principal de Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia. La mención de James Cordeon como Mejor Actor en una Película Musical o Comedia por su papel en El baile también fue mal vista.

Poco atractivas han resultado las películas que se encuentran en las principales categorías de este año. En parte, resultado de la propia pandemia que ha detenido el estreno de blockbusters que suelen colarse entre las premiaciones y atraer la atención de público.

Este año lideran películas lanzadas en plataformas digitales: Mank, con seis nominaciones, y El juicio de los 7 de Chicago, con cinco. Ambas le dan a Netflix 11 de las 22 menciones que tiene en las categorías de cine. Atrás le sigue Amazon Prime Video que gracias a Borat subsequent moviefilm, One night in Miami y Sound of metal aspira a siete premios para cine.

Sin duda una de las favoritas será Nomadland, la historia de una mujer de 60 años que después de perder todo en una crisis económica viaja por los Estados Unidos en una casa rodante. La película fue ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia y aspira a cuatro premios, entre ellos el de Mejor Directora para Chloé Zhao y y Mejor Actriz para Frances McDormand.

Los Globos de Oro sin duda tendrán momentos emotivos este año. Uno de ellos podría ocurrir si Chadwick Boseman gana como Mejor Actor por La madre del blues. Este fue uno de los últimos trabajos que el protagonista de Black Panther realizó antes de su muerte en agosto a los 43 años.

En el rubro televisivo, Netflix mantiene la corona gracias a The Crown que logró seis nominaciones y que podría triunfar en las cuatro categorías donde compite. Atrás le sigue Schitt’s creek, que luego de triunfar en los Emmy con su sexta y última temporada podría repetir en el rubro de comedia llevándose los cinco premios por los que aspira.

Este año los Globos de Oro también rendirán homenaje a dos estrellas del entretenimiento: Jane Fonda que recibirá el premio honorifico Cecil B. DeMille y el guionista y productor de series como One day at a time, Norman Lear, que obtendrá el premio Carol Burnett.

Los Globos de Oro enfrentan uno de sus mayores retos televisivos. Y lo que veremos este domingo será la punta de lanza para idear cómo se realizarán las próximas entregas de premios incluido el Oscar, que para el 25 de abril planea reunir a Hollywood de manera presencial.

La ceremonia 78 de los Globos de Oro podrá seguirse en vivo por TNT y TNT Series a las 19:00 horas. La alfombra roja será transmitida por E! Entertainment a las 17:00, mientras que Yalitza Aparicio y Lety Sahagún conducirán el pre show Punto de Encuentro TNT a las 18:30 horas.