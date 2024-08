LNG SHT se despide de los escenarios tras 10 años de recorrido

El exponente de rap LNG SHT ha tomado la decisión de poner una pausa a sus presentaciones en vivo. El proyecto de ese género que más conciertos ha ofrecido en los últimos 10 años en el país, está a punto de de iniciar una etapa, que dará como resultado poner su energía en la composición.

"No he encontrado una sola cosa que me parezca más satisfactoria que hacer música, tocarla en un escenario y sentir la respuesta del público. Me han tocado vivir todas las cosas que siempre soñé con vivir en diferentes matices. Esto es una pausa a la gira, no se está deshaciendo el proyecto", precisó el cantante Gastón Espinosa.

"Voy a sacar más música de la que he sacado en los últimos 10 años, porque nunca he sido el más prolífico desde la escritura, pero ahora voy a tener tiempo de hacerlo", añadió el cantante.

Han sido muchos momentos de crecimiento para LNG SHT. En los recuerdos del pasado, está la era en la que "éramos mi ipod y yo viajando por todo el país", mencionó Gastón. También en la que un show era ofrecido por la cantidad de cuatro mil pesos, como rememoró el cantante narrando una anécdota.

"No siento que haya un momento clave que nos haya hecho la carrera, sino que han habido muchos pasos, momentos y canciones que nos subieron al siguiente escalón", explicó el músico.

Para cerrar el ciclo, LNG SHT prepara una gira para lo que resta del año, así como para el inicio del 2025, incluida una fecha en el Frontón México el 25 de enero.

Después de esa presentación, el rapero aseguró que continuará en sus proyectos que hoy son alternos, uno de ellos siendo bajista de PerroFlecha, así como su podcast "Adultos raros" y un álbum de ska en colaboración son Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, en el que perseguirá otro de sus gustos más personales en cuanto a música se refiere

Integrante de LNG SHT. / Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

"Me gustaría invitar a toda la gente con la que hemos colaborado", comentó LNG SHT sobre lo que espera para el concierto final. "Hay ciertas colaboraciones que me gustaría hacer, un show ambicioso, bien producido, con todos los invitados que podamos. Más que un show de despedida quiero verlo como una celebración de 10 años de carrera", sentenció.

Pide apuntar afuera de los mainstream

LNG SHT debutó en 2013 con "Youth (08-13)", desde ese momento, ha dejado canciones en el recuerdo de sus fans, entre ellas "La marcha de los tristes", "Romcom" y "Llaves, teléfono y cartera".

En su ausencia espera que la escena del rap siga creciendo. "No me siento el delegado para hablar del rap, me gusta ver la música como un todo y creo que entre más rápido pensemos en las diferentes escenas o circuitos musicales sin fijarnos en lo que está haciendo el mainstream es lo más sano", aseguró LNG SHT.

Integrante de banda de rap LNG SHT. / Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

"Lo más bello de géneros como el rap, el punk o el ska, es que si bien han coqueteado con la industria mainstream, siempre han existido sin ella y nunca han dejado de prosperar", aseguró.