Llega Leonardo al funeral de su padre Andrés García

Lo que en rumores se decía que ninguno de los hijos de Andrés García asistirían a darle el último adiós, minutos antes de las 3 de la tarde llegó el actor Leonardo García acompañado de su madre Sandra Vale, primer esposa del galán del cine mexicano.

En entrevista con los medios de comunicación dijo que su padre ya estaba sufriendo, y que ya no lo alcanzó “se me adelantó, el día de ayer salí muy temprano y venía yo directo para acá y me hablo mi tía Rosita y me dio la noticia entonces ya que quedé en mi casa y me espere para venir aquí y despedirme de él”.

Lamentó que el galán de la época de oro ya no podía hablar sin embargo, le envió unos mensajes, los cuales se los dieron.

Aseguró que el amor entre él y su padre siempre existió, no obstante, ambos eran de carácter fuerte.

El también actor fue abordado por la prensa. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

En cuanto a su hermano Andrés en un principio dijo que desconocía que si asistiría ya que él maneja una compañía muy fuerte en Estados Unidos, pero confirmó su asistencia para el día jueves.

Leonardo comentó que la muerte de su padre “ya la veníamos venir desde hace años, fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho y la estaba pasando mal, me llegó a decir que él ya se quería ir”, concluyó.

Una de las escenas que conmovió a los asistentes, fue un abrazo entre la viuda Margarita Portillo y la madre de Leonardo García, Sandra Vale.

Leo después de haber estado una hora y media dando el último adiós a su padre, se despidió de él con un beso en el ataúd.