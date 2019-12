Lizz se une a nueva propuesta de reguetón

Lizz estudio Historia del Arte, le gusta leer, es feminista y además lidera junto con otros amigos el movimiento que se gesta en Chile llamado neo perreo, en el que la mezcla de ritmos y sonidos underground con el reguetón son la primer característica del género.

"Hace como 6 años empecé a mezclar como DJ Lizz, la música que me gustaba y a la gente le empezó a gustar porque mezclaba, tecno, funk carioca, dembow y al final era toda una experiencia latina extraña del futuro y en un principio como que no me di cuenta en lo que me estaba metiendo", cuenta la cantante en charla con El Sol de México.

Así Lizz junto con las cantantes Tomasa del Real, Chanty Otm, Missil, Ms Nina y Missil, todas sudamericanas, han logrado tener un espacio en el ámbito musical. "Cuando empecé no me respetaban, fue cuando tuve muchos logros que lo hicieron y que mal que me lo tuve que ganar porque al final a los demás los respetaban sin concerlos", explica la cantante.

El neo perreo Lizz lo describe como "una curaduría mucho más vanguardista de lo que significa lo latino", y según explica, eso abarca no solo la música sino la estética basado en el cuerpo femenino latino. Sus influencias son The cure, Led Zeppelín, Tool, Smashing Pumpkins, rap y Portishead, por lo que considera que "eso hace que salga este dark trap, reguetón todo eso me llevó al también llamado latin future", conversa.

Sobre las críticas que ha vivido en cuanto a su forma de presentarse, ella dice, "yo me siento parte y apoyo el movimiento, es la libertad del cuerpo y del género lo que son los cimientos del movimiento feminista, hacer y pensar lo que uno quiera sin que alguien te lo imponga", finaliza.