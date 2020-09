Lety Calderón, una viuda controladora en Imperio de Mentiras

Leticia Calderón asume las distintas etapas que le ha tocado vivir como actriz. Ahora es madre de tres hijas en la telenovela Imperio de mentiras de Giselle González, donde da vida a Victoria Robles de Cantú, una mujer severa con un carácter manipulador.

“Victoria no es buena ni es mala, es una mamá que quiere lo mejor para sus hijas y a veces se equivoca en las elecciones que toma, porque no corresponden con los deseos de sus hijas. Yo creo que es muy humana esa actitud. Yo, que soy mamá siempre me pasa lo mismo que a Victoria, uno a veces dice ‘es por tu bien’, pero llega un momento que ya deberíamos dejar a nuestros hijos para que se equivoquen y tomen sus decisiones”, manifiesta.

La actriz revela que a su personaje se le escapa la vida tranquila y acomodada cuando asesinan a su esposo Augusto Cantú, interpretado por Enrique Singer. La pareja tiene tres hijas: Renata (Susana González), Elisa (Angelique Boyer) y Alejandra Robles, (María José).

“Ella siempre creyó tener a la familia perfecta y es lo que le hace creer a la sociedad en la que se desenvuelve. Muchas señoras se van a identificar con Victoria, como esposa, madre o mujer, porque es un personaje muy real”.

Explica Calderón que lo que le gusta de este melodrama y thriller es que todos los personajes que maneja la productora Giselle González en sus historias son muy apegados a la realidad .

“Es muy fácil que te identifiques con alguna de las hijas o con la mamá o hasta con el villano Alejandro Camacho, (Eugenio), quien asedia a la viuda”.

Con 31 telenovelas en su trayectoria en la televisión con una experiencia de 38 años, Leticia Calderón dice que su personaje tiene muchos matices.

“La hija menor está en la adolescencia, es rebelde, un dolor de cabeza; Renata, la de en medio, padece esquizofrenia y siempre trata de tapar la condición de su hija dentro de la sociedad y eso ha mermado en su

“En cambio, con Elisa, la consentida del papá , es una joven que se dedica a viajar mucho y está enfocada en el arte de piezas arqueológicas y está familiarizada con el trabajo de la empresa constructora, siento que tenemos como una rivalidad por tener la atención del patriarca de la familia”.

Leticia Calderón, comenta que la telenovela de 92 episodios se puede ver por el canal Las Estrellas a las 21:30 horas:

“Es una historia interesante, se van a entretener tratando de descubir al asesino. Se aborda también la temática romántica y la vida que sigue cada una de las hijas después de que se cae el Imperio de mentiras”, finaliza.