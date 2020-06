Laura Bozzo regresa a la televisión con "Laura sin censura", ahora por Unicable

El caso de Paulina Rubio en su defensa ante las demandas que tiene en su contra su expareja Nicolás Vallejo-Nágera, Colate, será uno de los primeros que debatirá la conductora Laura Bozzo en la primera temporada del nuevo talk show Laura sin censura de la producción de Magda Rodríguez que llega a través del canal de paga Unicable, a partir del lunes 29, a las 19:00 horas.

“Le tengo aprecio a Paulina y la admiro, y sus exparejas tanto Colate como Bazúa, son un par de vividores, que lo único que quieren es plata y como hombres dejan mucho que desear”, declara la conductora especialista en Talk Shows de polémica y contenido de problemáticas cotidianas y familiares.

Desde hace 26 años, con un receso en su carrera en los últimos cuatro años, informa que: “En la noche de estreno de Laura sin censura, abordaré la problemática que se ventila de Karla Luna, quien ya tiene tres años de fallecida. Yo voy a tratar el caso con mucho tacto, porque la quiero y admiro mucho, la expondré con la idea de conciliar al ex y padre de sus cuatro hijas Américo Garza, quien al estar con Karla Panini, se dice que no deja ver a las niñas por los abuelos maternos”.

La también abogada, ya grabó sin público ante las medidas de salud por la contingencia de coronavirus en el foro, los 10 primeros programas a transmitirse por Unicable, de entre los que adelantó va el caso del periodista de televisión Mauricio Clark señalado no sólo por sus adicciones sino por su inclinación sexual. Además toma el caso de Alejandra Guzmán contra Frida y otras historias combinadas con los héroes de la pandemia actual.

Con una ausencia de cuatro años en la televisión mexicana la presentadora peruana vuelve con una imagen renovada tanto por fuera como por dentro y habla de qué manera influyó sus males de salud que le acontecieron a su persona, aunado al encierro de la pandemia:

“He vivido pesadilla tras pesadilla durante cuatro años. Este es un momento de aprovechar lo que pasé para convertirme en una persona mejor, un agente de cambio, motivadora, de reconciliación y de apoyo a la gente.

“Si Dios me lo mandó es para hacerme más fuerte y lo he tomado a mi favor y crezco como un gigante. Ahora soy una persona tan diferente, he madurado y lo que no me ha matado, me ha fortalecido”, manifiesta.

En opinión de la conductora, Laura sin censura, es una mezcla de la televisión con las redes sociales, es un crossover; en el que se va a tocar la realidad tan cruda como es, “no tiene nada que ver con la vulgaridad, ni extremismo; tiene que ver con la profundidad de los temas a mostrar”.

Laura desea contar lo que le sucedió hace cuatro años: “Me operé para sacarme el útero y ovarios ante un mal cancerígeno, estuve muerta siete segundos; viví con un hueco en el intestino a flor de piel, luego viví la infidelidad con quien compartía mi vida, perdiendo la autoestima, y luego un bultito de cáncer en el seno se apareció, lo bueno que se dtectó a tiempo. Fue muy duro y ya no tenía televisión. La TV es un oficio para mí, no es un trabajo simplemente, no . Yo cuando hago TV, es mi vida, mi pasión, es mi todo”.