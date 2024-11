Juan Luis Guerra, el rey de los Latin Grammy 2024: la lista completa de ganadores

Juan Luis Guerra se corona con el Latin Grammy a Mejor Álbum del Año gracias a Radio Güira, en la edición 25 que se llevó a cabo este jueves en el Kaseya Center, en Miami, Florida.

Con cuatro décadas de carrera, el cantautor dominicano de 67 años logró tres gramófonos más en las categorías de Grabación del Año, Álbum Merengue/Bachata, Canción Tropical por el tema “Mambo 23”.

“Es un gran privilegio estar con ustedes, los quiero, admiro y después de 40 años de carrera me siento gozoso de estar junto a ustedes”, agradeció el cantante sobre el escenario.

“La idea de este álbum fue de Jesús, él nos dio sabiduría, entendimiento, toda la gloria y honra para el el que reciba la gracia eleve su cabeza para el cielo, gloria a dios, muchas gracias”, agregó.

Gossip Homenajean a Juan Gabriel, Vicente Fernández y José José en los Latin Grammy 2024

Por su parte, en el rubro de Canción del Año, Jorge Drexler fue el ganador con su tema “Derrumbe”. El músico y compositor uruguayo lució sorprendido a la hora de recibir el galardón sobre todo porque en ningún momento creyó que su tema de 2 minutos y 6 segundos fuera considerado entre canciones de otros exponentes que admira.

Mejor Álbum Vocal de Pop fue para Luis Fonsi por su disco El viaje, con el que celebra 25 años de carrera musical. En su discurso, él también agradeció a Dios, así como a su esposa y sus dos hijos. Su premio lo guardará en el “lugar más bello del mundo”, dijo, su natal Puerto Rico.

Otra boricua que también ganó fue Kany García con su disco García en las categorías de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Canción de Cantautor.

“¡Qué alegría más linda!, un álbum con el apellido de mi papá me trajo suerte, me siento súper feliz, emocionada, hace unos segundos hablaba con Mon Laferte y coincidíamos que todo lo que nos sucede a las mujeres creanme que nos toma el triple que a los varones, por eso yo celebro con tanta alegría.

Que vivan las mujeres, que viva la músicaKany García

“Que vivan las mujeres, que viva la música, gracias a mi productor, a mi disquera, a mi esposa preciosa que dos mujeres juntas es imposible que no seamos imparables”, expresó la cantante de 42 años de edad.

Kany García celebró el reconocimiento al trabajo de las mujeres, quienes, aseguró, deben trabajar más que los hombres para conseguirlo. Foto: AFP

En cuanto a la música urbana, Karol G triunfó con el álbum Mañana será bonito, que dedicó a su familia, amigos y fanáticos que la han seguido alrededor del mundo.

México estuvo presente en el rubro artístico gracias a Carin León que ganó a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Boca Chueca, Vol. 1.

Mejor Álbum de Pop/Rock fue para Draco Rosa por Reflejos de lo eterno, mientras que la Mejor Nueva Artista fue para Ela Taubert.

Gossip Shakira sigue facturando junto a Bzrp y Tiësto en los Latin Grammy 2024

El mexicano Edgar Barrera logra 3 Latin Grammy tras ser el más nominado

El mexicano Edgar Barrera logró nueve nominaciones en la edición 25 del Latin Grammy, posicionándose como el más mencionado por arriba de Karol G y Bad Bunny que obtuvieron ocho menciones.

Previo a comenzar la gala televisada desde el Kaseya Center, en Miami, el productor musical consiguió tres premios, uno como Compositor del Año, el segundo consecutivo que logra, así como Productor del Año y Mejor Canción Regional Mexicana por el tema "El amor de su vida", que creó junto a Keityn.

También luchó en esa misma categoría, pero con la canción “Por el contrario”, sin embargo, no se logró el premio, pero sí presentó la canción, asumiendo un rol como guitarrista, a lado de Becky G y los hermanos Aguilar, Leonardo y Ángela.

El mexicano Edgar Barrera se presentó en la ceremonia de los Latin Grammy junto a Becky G y los hermanos Ángela y Leonardo Aguilar. Foto: AFP

En su discurso, Barrera dedicó su trofeo a su hija recién nacida y agradeció la importancia que ahora se les da a los compositores, igual que a los artistas.

Carlos Vives, la persona del año

El premio a Persona del Año 2024 lo recibió Carlos Vives que, con 18 Latin Grammy y 20 discos inéditos, fue de los más ovacionados en la noche.

Previo a entregarle el gramófono conmemorativo, se proyectó un video en el que se dio una breve descripción de la personalidad del artista en voz de sus amigos como J Balvin, Camilo, Juanes, Sofía Vergara y Fito Páez.

“Sigo siendo un niño de Santa Martha, un joven de Bogotá, sigo siendo también nacido en esta ciudad de Miami, que soy de un país que es Colombia que es un cruce de caminos musicales. Este premio significa que la música no tiene fronteras, que los ritmos y géneros son como los árboles que parecen que aparentemente no están conectados, pero si bajamos a la tierra, vemos que en las raíces están conectadas”, afirmó el también conocido como “el hijo del vallenato” en su discurso de aceptación del premio.

Gossip ¿Listo para el Corona Capital? Esto es todo lo que debes saber para ir al festival

“Esto es para mi país Colombia porque sigo creyendo que en la música están las ideas para vivir unidos en la diversidad”, agregó el artista quien fue el encargado de abrir la ceremonia interpretando éxitos como “Fruta fresca”, “La bicicleta”, “Tierra del olvido”, “Volví a nacer”, “Robarte un beso” y “Pa’ Mayte”.

Presentaciones en vivo se robaron la noche

A lo largo de la noche, latinos demostraron la versatilidad que tienen dentro de la música. Juan Luis Guerra presentó su tema “Mambo 23”, con el que ganó en la categoría de Grabación del Año; Quevedo, por su parte, cantó “Hasta que me conoció” y “Duro”.

Un trío que reflejó la fuerza y empoderamiento que se puede dar si las mujeres se juntan fueron Kali Uchis, Elena Rose y Emilia quienes cantaron “Te mata”, “Caracas en el 2000” y “No se ve”.

México también estuvo presente en los espectáculos a cargo de las voces de Carin León con el tema “Despídase bien” y Grupo Frontera con “El amor de su vida”.

Por su parte, Joe Jonas debutó en los Latin Grammy a lado de una colombiana de 23 años de nombre Ela Taubert, que ganó el gramófono en la categoría de Mejor Nueva Artista, ambos interpretaron “No sé cómo pasó”, sencillo que estrenarán en la madrugada del 15 de noviembre en plataformas digitales.

La colaboración más explosiva fue la fusión entre Pitbull y Bon Jovi que cantaron una versión remasterizada de “It’s my Life”, pero ahora bajo el título de “Now Or Never”.

Anita, Mike Towers, Danny Ocean, Darumas, Luis Fonsi fueron algunos más que compartieron su talento sobre el escenario.

Telepromter complicó la conducción del Latin Grammy

Aunque parecía que el evento se llevaba de manera exitosa, algunos presentadores se quejaron en vivo que el teleprompter, es decir, la cámara que incluye un accesorio que proyecta lo que dirán los conductores, no tenía el tamaño de letra adecuado, por lo que tuvieron complejidades a la hora de leerlo.

Chiquis Rivera aseguró que no iba con la rapidez con la que ella hablaba, mientras que Pepe Aguilar y Juanes aseguraron que, simplemente, no alcanzaban a verlo.

Lista completa de los ganadores del Latin Grammy 2024

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

García - Kany García

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Boca Chueca, Vol. 1 - Carin León

Mejor álbum de pop/rock

Reflejos de lo eterno - Draco Rosa

Mejor álbum de música urbana

Mañana será bonito Bichota Season - Karol G

Mejor álbum vocal pop

Luis Fonsi - El Viaje

Grabación del año

Mambo 23 - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor nuevo artista

Ela Taubert

Canción del año

Derrumbe - Jorge Drexler

Álbum del año

Radio güira - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor canción urbana

Bonita - Daddy Yankee

Mejor canción de rock

No me preguntes (live) - Draco Rosa

Mejor canción de pop/rock

5 horas menos - Conociendo Rusia ft. Natalia Lafourcade

Mejor fusión/interpretación urbana

Tranky Funky - Trueno

Mejor canción de rap/hip hop

Aprender a amar - Nathy Peluso

Mejor canción tropical

Mambo 23 - Juan Luis Guerra

Mejor interpretación de música electrónica latina

BZRP Music Sessions Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap y Shakira

Mejor interpretación reguetón

Perro negro - Bad Bunny Bunny ft. Feid

Mejor álbum de música alternativa

Autopoietica - Mon Laferte

Compositor del Año

Edgar Barrera

Mejor canción de música alternativa

El día que perdí mi juventud - Nathy Peluso

Mejor álbum de salsa

Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta

Mejor álbum merengue/bachata

Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor álbum tropical tradicional

Rodando Por El Mundo - José Alberto “El Canario”

Mejor álbum tropical contemporáneo

Tropicalia - Fonseca

Mejor álbum de música norteña

El Comienzo - Grupo Frontera

Mejor álbum de música banda

Diamantes/ Chiquis

Mejor álbum cantautor

Pausa - Leonel García

Mejor canción de cantautor

García- Kany García

Mejor álbum de rock

El dorado (en vivo) - Aterciopelados

Mejor álbum de cumbia/vallenato

‘Ta Malo - Silvestre Dangond

Mejor canción regional mexicana

El amor de su vida - Grupo Frontera y Grupo Firme

Mejor álbum de música ranchera/ mariachi