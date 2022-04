Latin American Music Awards se pronuncian contra la guerra en Ucrania

Los Black Eyed Peas abrieron la ceremonia de los Latin Music Awards este jueves, con una interpretación del tema "Where is the love", el cual dedicaron a Ucrania, bajo el lema "Detengan la guerra".

Te puede interesar: ¿Cómo la bofetada de Chris Rock le cambió la vida a Will Smith?

"No sólo en Ucrania, sino en todo el mundo, la gente está sufriendo. Tener a la comunidad latina aceptarnos en este escenario es increíble", expresó Will a su paso por la alfombra roja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latin American Music Awards (@latinamas)

Para este número estuvieron acompañados por artistas como Prince Royce, Sofía Reyes, Chiquis, Esteman y Jhay Cortez, quienes interpretaron algunos fragmentos en español.

Los presentadores del evento, Jaqueline Bracamontes, Rafael Amaya y Cristián de la Fuente, se sumaron a este mensaje: "La música se ha hecho presente en momentos difíciles, ahora más que nunca tiene el poder de derrumbar las barreras y cambiar nuestras vidas", señaló Bracamontes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latin American Music Awards (@latinamas)

Al borde de las lágrimas, la cantante ucraniana NK pidió a los espectadores que no se olviden de las víctimas de su país, pues expresó que no se debe ver las cifras de muerte como meras estadísticas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Todos tenemos derecho a vivir bajo un cielo en paz. Por eso ahora lucho por Ucrania, por eso les pedimos que defiendan con nosotros, apoyando a Ucrania. Ahora mismo lo que está pasando en mi país no es sólo una guerra terrible Rusia está cometiendo un genocidio contra los ucranianos. Y esto no debe quedar impune", sentenció.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music