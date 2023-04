Las puertas están abiertas para los hijos de Andrés: Margarita

Después de que anunciara la viuda Margarita Portillo última esposa del actor Andrés García, el fallecimiento del histrión en redes sociales, la incógnita era la llegada de sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea.

En entrevista con los medios dijo que el actor no tenía la intención de reconciliarse con sus hijos, pese a que sus últimos días de vida estuvo débil e inquieto.

“Había estado muy inquieto, eso me podía mucho, ya estaba muy débil. El lunes le pedí a mi hermana que me trajera a un sacerdote y le dije a Andrés que venía el sacerdote y que le iban a poner agua bendita y que le aplicarían los santos óleos. Estaba inquieto al inicio de la ceremonia y después del agua bendita se quedó tranquilo, eso lo cambió y se quedó dormido”, mencionó.

El actor no tenía la intención de reconciliarse con sus hijos, pese a que sus últimos días de vida estuvo débil e inquieto./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

El martes 4 de abril a las 15 horas con 7 minutos el corazón del legendario actor Andrés García dejó de latir y será velado todo el día de miércoles para después esparcir sus cenizas en la bahía de Acapulco.

Desde la tarde de este martes, en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Costa Brava donde falleció el actor de Santo Domingo, República Dominicana, personal de apoyo comenzó a preparar la casa, casi a las 7 de la noche llegaron las primeras coronas, eran de la actriz y cantante Anahí y de su esposo Manuel Velasco Coello, en ella se apreciaba la leyenda "Te amo por siempre Anahí".

Casi a las 8 de la noche llegó la carroza donde fue trasladado el cuerpo para su preparación.

Ya este miércoles a las 9:00 de la mañana se abrieron las puertas de la casa donde iniciaron los funerales.

En una estancia y donde lo acompañaban dos fotografías, se encontraba el cuerpo de quien fuera un símbolo sexual en México y protagonista del filme Pedro Navajas.

Las amistades del actor comenzaron a llegar y fue la actriz Rosa Gloria Chagoyán mejor conocida “Lola la Trailera”, quien expresó una gran pérdida por la gran persona que fue “siempre tan lindo”.

La controversia era la llegada de sus hijos, si estarían o no para darle el último adiós a su padre, Margarita comentó que desde el mes de marzo le llamó a Leonardo García para que viniera a ver su padre, no obstante, le llamó el lunes y ya no contestó.

Margarita Portillo dijo que en su casa siempre estuvo para los hijos de Andrés García; Andrés Junior, Leonardo y Andrea, sin embargo, ellos nunca quisieron buscar a su padre.

Cabe destacar que el velorio estuvo abierto al público.