Gloria Trevi y María León le cantan al amor en dueto

Gloria Trevi lanza a dueto con María León la canción Mudanza de hormiga, que a partir de hoy, estrena videoclip en las plataformas digitales de música.

“Es una canción para ponerse de buenas y para bailar, en estos momentos que hemos pasado por tantas cosas y que el corazón se pone triste, esta es una música que nos pone arriba, que nos pone contentas, que nos da esa vibra de amor. La trama de Mudanza de hormiga, se basa en cuando de repente te gusta mucho una persona, entonces te quedas a dormir un día en su casa y de repente olvidas accidentalmente los zapatos, al día siguiente vas y se quedan los aretes y después dejas la pijama, por si te quedas otro día y luego dejas el cepillo de dientes, como que poco a poquito te vas haciendo un espacio, vas tomando territorio”, describe Trevi.

María León, creadora original de la letra junto con Marcela de la Garza, expresó: “Me tiene muy emocionada, unir nuestras voces en este proyecto que amamos con el corazón. Más allá del suceso de la colaboración, conocer a Gloria, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la pandemia”.

Y sobre la letra de la canción dijo que, “es una declaración de amor bonito, una vivencia personal que sí, empezó con el cepillo de dientes y cuando menos me lo esperé, ya estaba instalada en la casa del hombre. Aunado a esto, nos convertimos en el dúo power de amigas, que de pronto entre las dos nos echamos porras para tomar la iniciativa de instalarnos en la casa de nuestras parejas, porque también es importante la iniciativa femenina, es lo mejor que he vivido”.

La Trevi confesó que toda esta historia también la vivió de cerca con su marido Armando Gómez, “me embarazó, ahí dejó una Mudanza de hormiga bien grandota porque dejó una semilla maravillosa. Poco a poquito fue realmente como tal, yo iba dejando la pañalera, cepillo de dientes, ropa aquí, ropa en Texas, ropa en Miami, hasta que nos hicimos ambos la mudanza completa, que fue cuando nos casamos”, lo cual informa lo narra en su bioserie para Televisa a producir Carla Estrada.

Respecto a este tema dijo: “El proyecto aún no tiene luz verde para su arranque de grabación. La historia se desarrollará prácticamente desde que yo era niña hasta la época actual. Va a ir brincando entre el presente y el pasado, cuando soy adolescente o cuando estoy en un momento especial clave de mi carrera, se va ir conectado el presente con los recuerdos, como cuando pasa en la vida real y se entrelazan con momentos maravillosos como el nacimiento de mis hijos”.

Trevi recalcó, pidiendo: “A mí me gustaría que sea María León la que me encarne en la bioserie, para que salga bailando pole dance y unos splits maravillosos como ella los hace. Ella es toda una acróbata, que me encarne en la bioserie”. Las cantantes no descartaron interpretar el nuevo tema juntas en conciertos en vivo.