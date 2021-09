La indecisión traicionó a Javi Vázquez en “MasterChef Celebrity”

En la primera emisión de MasterChef Celebrity, Javi Vázquez no logró convencer a los jueces con el postre al plato que preparó, por lo que se convirtió en el primer expulsado de este show.

La culpa, dice, no es de ninguno de los chefs que destrozaron la torre de fresa que preparó con una base de harina para hot cakes, sino de la desconfianza que lo llevó a realizar dos propuestas culinarias y elegir la equivocada.

“Era una buena idea hacer ese platillo, pero ya en la cocinada y con la presión del tiempo se sienten unos nervios horribles. Y cuando el Chef Herrera se acercó y me dijo que dudaba que mi propuesta valiera como un bizcocho –una de las condiciones que tenía la prueba– me puse a hacer otra cosa”, recuerda.

“Para eso me quedaban como 30 minutos. Y como me sobraba un poco de la receta para hot cakes, decidí meterlo a un recipiente de cupcakes y preparar algo extra. Pero aquí se me multiplicó el trabajo, haciendo dos cosas a la vez, y al final eso me afectó más de lo que me ayudó”.

El ex participante de Survivor tuvo oportunidad de elegir uno de los dos platillos que había preparado, pero esa decisión tampoco fue la correcta. “Cuando los presenté, la Chef Betty me regañó porque tenía dos platos y me advirtió que de ser así tendría que dividir mi calificación. Al final, por estética en su presentación, elegí los hot cakes pero no les gustó lo suficiente”.

La presión del tiempo además de las críticas de los jueces, pusieron en jaque a Javi Vázquez y terminaron por convertirlo en el primer expulsado del reality.

“Mi error fue intentar irme por la fácil. Debí de haber hecho algo al horno y seguir adelante. Pero esto me parecía más original porque sería el único que no haría un cupcake y la presentación en torre lo haría ver bonito. Así que fueron una serie de factores los que influyeron. Y la duda y los nervios, son los que me acaban de dar ese balazo”.

De esa experiencia, Javi Vazquez se lleva un claro aprendizaje: confiar más en sí mismo. “Necesito ser más seguro y no dudar tanto. De hecho con mi novia platico mucho de cómo dudamos hasta para pedir de comer un domingo porque queremos una u otra cosa. Para futuras ocasiones sé que debo agarrar más al toro por los cuernos”.

En esta primera emisión de MasterChef Celebrity, Javi Vázquez hizo pareja en una de las pruebas con Aristeo Cázares y preparó un lomo de cerdo. Posteriormente formó parte del equipo azul comandado por Germán Montero, en alianza con Alicia Machado, Dalú, Aristeo Cázares, Paco Chacón, Aida Cuevas, David Salomón, Bebeshita y Paty Navidad que se mantienen en la competencia.

Un nuevo episodio de MasterChef Celebrity se transmitirá este viernes a las 19:30 horas por Azteca Uno, donde también participan Mauricio Islas, Laura Flores, La Choco, Tony Balardi, Stephanie Salas, José Joel, William Valdez, Jorge Aravena, Laura Zapata y Matilde Obregón.