La desalmada, de Jorge Alberto Güero Castro, logra 4 millones de audiencia

La telenovela La desalmada del productor Jorge Alberto Güero Castro, logra cuatro millones de espectadores a cinco semanas de transmisiones. “Me siento sorprendido con la aceptación que hemos tenido. Estoy agradecido con la gente por esta distinción y con todo el equipo de trabajo que encabezo”, dijo en entrevista para El Sol de México.

Protagonizada por Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Alberto Estrella, Marjorie de Souza y Kimberly dos Ramos la producción cuenta con 80 capítulos y se encuentra en las últimas semanas de grabaciones.

En la historia, Livia Brito interpreta a Fernanda Linares. “Lo que queremos es que el público descubra a Fernanda, quien demuestra hasta dónde el amor puede cambiar o transformar a una persona, ella juró vengar a su marido ya muerto. Esto es, el amor puede cambiar actitud, cambiar el odio. Es la parte interesante de lo que va a desarrollarse en la historia”.

Después de un año de trabajo previo, El Güero Castro, dice que realizó un detallado proceso para elegir a cada uno de los actores y actrices para crear los personajes, “iniciamos el casting en nuestra cabeza, los nombres más ideales para la trama. Ya teníamos fotografías, y así iniciamos el casting; ya que tuvimos a la pareja protagónica, Livia y José Ron, se armaron lo demás, y por las características del villano, dimos con Eduardo Santamarina, hizo casting y le quedó este personaje diferente a lo que venía haciendo. Realmente Lalo le dio una característica importante”.

El elenco de La desalmada, quien sigue al pie de la letra el guion de Ximena Suárez, requería de un representante musical que la afianzara en el gusto del público por lo que se eligió a Espinoza Paz con los temas La venganza y Contacto cero, aunado a que también aparece en la historia como tal, un intérprete con su guitarra interpretando sus canciones.

“Por una amiga mía di con Espinoza Paz, quien es un digno representante del regional mexicano que interpreta el tema de entrada. Lo invité a mi casa a cenar, llegó a conversar, llegamos a un acuerdo de que haría la letra de la canción. Me saludó y se despidió de mí de ‘usted’ y dijo que así se expresa él. Bueno después de un par de semanas de esta reunión, me mandó tres temas, de los cuales uno quedó tema principal y otro dentro de la trama”, dice castro.

LA DESALMADA VA DE LA MANO COMO EQUIPO DE TODO TELEVISA

En la etapa final de grabaciones de La desalmada, Castro está más que consciente y satisfecho de su logro. “Es un trabajo en equipo arduo, no sólo de esta producción, sino desde La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Esta historia me suena volumen 4 y Vencer el pasado. Esto más el maravilloso trabajo de La desalmada están haciendo que vaya creciendo la audiencia y entonces a mí me permiten llegar a ese horario muy acogido con la gente con un seguimiento a mi favor. Y la labor nuestra es que la audiencia se mantenga en el canal y esto es por un trabajo de equipo como una estructura hecha por la empresa a fin de llevar el entretenimiento a la casa del público y que no nos abandone”.

Reitera que, “lo que estoy mostrando es una historia de melodrama clásico en escenarios naturales para que su visión se escape hacia dicho lugar ante el encierro que hemos vivido de poco más de un año cuatro meses. Estamos haciendo una historia que se pueda ver entre toda la familia juntos”.

