Kevin Spacey compara su caída en Hollywood con crisis de Covid-19

En la etapa más crítica de la cuarentena por el coronavirus, un video de Kevin Spacey llamó la atención de los internautas y dividió opiniones a favor y en contra del protagonista de American beauty. Publicado el 20 de marzo por la empresa alemana Bits & Pretzels, en el video Spacey afirma que puede comparar la caída de su carrera, con la situación complicada que ha generado en todo el mundo el Covid-19.

“No creo que sea una sorpresa para ninguno, el decir que mi mundo cambió por completo en el otoño del 2017. Mi trabajo, muchas de mis relaciones, la estadía en mi propia industria, todo esto se fue en cuestión de horas”, dijo a través del clip publicado en la web.

Spacey, acusado de agresiones sexuales por más de una docena de hombres; aseguró que todo el mensaje que estaba dando al público, fue escrito previamente en unas notas, debido al temor de enfrentarse nuevamente a una audiencia. El ganador del Oscar, continúa su discurso virtual resaltando su empatía con la complicada situación.

“Me puedo relacionar con lo que se siente el de repente tener tu mundo detenido y mientras podemos encontrarnos en situaciones similares aunque por diferentes razones y circunstancias, sigo creyendo que algunas de las luchas emocionales son las mismas. Sé cómo se siente que de repente no puedas regresar a trabajar, puedes perder tu empleo y esa es una situación de la que no tienes control absolutamente”, confiesa.

La estrella de House of cards tornó el mensaje hacia un plano más sentimental: “Cuando mi carrera cayó en un hoyo y afrontaba la incertidumbre de saber si ya no podría ser contratado nuevamente, me tuve que preguntar algo que jamás me había cuestionado antes, sí no puedo actuar… ¿Quién soy?” Además relató uno de los momentos más oscuros que atravesó en su conflicto; “Si yo no hubiera tenido a alguien vigilándome cada día, no estoy seguro de cómo hubiera llegado desde ese primer día, hasta el día de hoy”, añadió.

Las reacciones en las redes por estas declaraciones no se hicieron esperar, polarizando las opiniones generadas por las palabras del actor. El usuario de YouTube Henry VanPattersen Patton escribió: “Gran diferencia, tú fuiste responsable de lo que detuvo tu mundo. La mayoría de las personas con Covid, no tienen control alguno”; mientras que Marcerllo1800 opinó; “Eres un ser humano asombroso. Gracias por estas amables palabras tan necesarias en momentos como estos. ¡Dios te bendiga!

Pese a las reacciones que su postura pudiera generar, la estrella de Hollywood aseguró que buscaba un mensaje de aliento y unión luego de haber conocido situaciones que lo hicieron reflexionar sobre su existencia; “Nunca me detuve realmente a mirar mi propia vida pero cuando te paras a explorar lo personal, lo espiritual, tu salud, tus relaciones; los cambios pueden ser reales y las recompensas seguirán llegando y aun pensando en que queremos conducirnos con la apropiada distancia social, podemos seguir siendo amables, porque la amabilidad nos hace más cercanos”; aseguró.