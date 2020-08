Julieta Venegas pide a sus seguidores reconectarse con la música

La cantautora Julieta Venegas asegura unirse a la oleada de conciertos a la distancia por la necesidad de su propia expresión musical y por el desfogue artístico que las personas en cuarentena buscan a través de las letras de canciones y la música.

“El cuidado de la cultura es un bien esencial, es una necesidad en este momento, expresar lo que estamos viviendo de otras maneras creativas y que nos hace reencontrarnos con los espacios que nos generan emociones”.

Julieta Venegas Íntimo Live Streaming, es el nombre que la intérprete dio a su primer concierto virtual que planea ofrecer a través de una transmisión completamente en vivo, a través de su ahora ciudad de residencia, Buenos Aires, Argentina y en la que su público, a la distancia, podrá corear los más sonados éxitos de la cantante, además de tener la oportunidad de interactuar con ella, a través de mensajes escritos en la misma plataforma.

“Todos estamos aprendiendo el proceso de hacer esto, para mí esta experiencia es diferente. Aquí voy a estar yo con varios instrumentos, todo más producido, más lindo, con cuatro cámaras y una buena conexión de internet. La idea es transmitir y tener ese contacto con la gente, yo sé que no es lo mismo que un show en vivo, pero esto es lo que se puede y lo vamos a hacer”, dijo Venegas en entrevista virtual.

Aunque se prepara como si fuera un recital convencional, en el que se ve rodeada de fans, cobijada por el coro multitudinario y celebrada por los gritos y aplausos, Venegas asegura estar lista para recibir las nuevas sensaciones que este formato le ofrecerá.

“Es raro porque no tenemos el contacto emotivo que se crea en los shows, ahí yo reacciono, mando una energía, me mandan energía de vuelta y ese intercambio no lo vamos a tener aquí. Hay que volcar esa ausencia de emotividad en otras maneras, así que veremos qué pasa, porque es la primera vez que hago esto y tengo curiosidad”, compartió la artista.

Durante la conferencia de prensa, la también actriz, no confirmó la lista de canciones que formarán este espectáculo, sin embargo, aseguró que serán aquellas propias y de otros autores que más emoción le generan.

“Necesito canciones que expresen emotividad, me estoy basando un poco en el show de, Íntimo, que toqué en México en febrero. Es que este concierto es así, estoy sola con los instrumentos y me voy a meter a la sala de la gente, quiero pensar que aunque no nos podremos ver, lo podremos sentir”.

Para hacer aún más grande la experiencia musical, Julieta Venegas, tendrá como teloneras a las hermanas Daniela y Yorka Pastene, quienes forman el proyecto musical Yorka, que será la introducción para este recital el cual se podrá disfrutar a través de www.julietavenegas.live.

“A mí me encanta Yorka, yo no conozco a las chicas personalmente ni las conoceré el día del concierto. La idea era siempre que abriera un grupo chileno. La gira convencional allá, iba a ser en teatros más chicos, el espacio era muy importante para mí, uno donde se pueda ver a la gente, acompañarme de un piano acústico y bueno eso es lo que además se piensa hacer cuando se retome la gira por Chile”, confirmó Venegas.

Julieta Venegas Íntimo Live Streaming, se vivirá el próximo sábado 22 de agosto a las 19:00 horas, los boletos se pueden adquirir a través de www.julietavenegas.live