Juan Pablo Medina se estrena como narrador del documental Secretos de Guerra

Juan Pablo Medina hizo a un lado su trabajo en la ficción para narrar la serie documental Secretos de guerra. “Estás hablando de historia, de algo que fue real, yo no soy locutor y tienes que tener una velocidad, un ritmo y saber en dónde acentuar. Es un mundo brillante, hermoso, la gente de History me tuvo muchísima paciencia, porque era mucha información, pero fue increíble a mí me gustó muchísimo”, dijo el actor en entrevista telefónica.

El plan inicial para este trabajo era que Juan Pablo Medina compartiría pláticas con el reconocido historiador mexicano Alejandro Rosas, que se encontraba en Argentina para comenzar las grabaciones, sin embargo la crisis sanitaria y el cierre de fronteras impidió este acercamiento entre ambos.

“Yo pensé que ya me iban a sacar del proyecto y afortunadamente me pidieron hacer la locución y estoy feliz de la vida, fue todo rapidísimo, metete a un estudio, aviéntate todo esto y las cosas que me he enterado, sobre todo de la participación de los países latinoamericanos, hay tanta información. Ya pude ver el primer capítulo y está contado súper dinámico, es entretenido, estan Alejandro Rosas y otros historiadores, además de sobrevivientes, gente que sabe mucho de estos temas”, confirmó el artista.

Pese a la enorme satisfacción que le ha dado este trabajo que lo obligó a adentrarse más en el área de la historia, el intérprete aseguró que la materia no fue precisamente su fuerte en la etapa del colegio.

“¡Era mi coco durísimo en la preparatoria! y pues sí tengo el conocimiento básico, pero cuando me llega la invitación por History, no lo podía creer, los contenidos del canal me parecen increíbles”, confirmó Medina.

Además de Secretos de Guerra, que estrena un nuevo capítulo cada domingo a las 22:35, Juan Pablo Medina estará también presente este fin de semana en la pantalla chica con la cinta Se busca papá, que se encuentra en la plataforma Netflix, además de que espera la llegada a las salas de cine a fin de mes del filme El Club de los idealistas.