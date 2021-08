Jodie Comer salta al cine, protagonizara “Free guy” con Ryan Reynolds

Su rostro es bien conocido por los fans de las series, su actuación como la asesina a sangre fría Villanelle, en Killing Eve, que le ha valido ocho premios, entre ellos un Emmy, la coloca como una de las favoritas. Ahora Jodie Comer aterriza en el cine de la mano de Ryan Reynolds con la película Free Guy: Tomando el control, un terreno poco conocido para ella.

La primera sorpresa que la actriz inglesa se llevó al integrarse al reparto fue descubrir la gran cantidad de vínculos y alianzas que crean los fanáticos que se conectan a través de internet para jugar videojuegos.

Gossip Thanos vs Kang: ¿cuál es el futuro de los villanos en Marvel?

“Realmente admiré este sentido de comunidad que tienen los videojuegos alrededor del mundo, especialmente en el último año que hemos vivido”, comenta la actriz en una mesa redonda donde participó El Sol de México.

La actriz que lleva 14 años de carrera, desarrollada de forma prioritaria en televisión, confiesa que al prepararse para el rol tuvo que aprender ciertas cosas sobre programación de videojuegos. Y lo que más la impresionó fue descubrir esta industria.

Comer interpreta en Free Guy: Tomando el control dos personajes: Millie, una programadora de videojuegos ubicada en el mundo real, y Molotov Girl, el avatar que ocupa en el mundo virtual para descubrir a Antoine (Taika Waititi), quien robó la idea del videojuego que creó con su colega Keys (Joe Keery).

Es en ese mundo virtual donde conoce a Guy (Ryan Reynolds), un personaje secundario del videojuego que al romper las reglas se convierte en el protagonista del mismo. Y con sus ideales al frente y sin importar que los demás no confíen en él, ayudará a Molotov Girl a descubrir el fraude.

➡️ Segunda parte de Escuadrón Suicida muestra una faceta violenta de DC Cómics

“Es interesante cuando mi personaje, Molotov Girl, conoce a su chico y crea una relación con él pensando que es alguien más en el mundo. Encaja muy bien en el hecho de cómo la gente se vincula con los videojuegos.

“Ambos personajes son muy diferentes,¡ me encanta esa dualidad. Creo que mi tarea más grande fue asegurarme que la personalidad de Millie siempre estuviera presente, incluso cuando Molotov Girl estaba en pantalla”.

Free Guy: Tomando el control está inspirada en algunos videojuegos como Grand Thef Auto. “Me di cuenta de lo grande que es este mundo. Pero también de los detalles que se requieren para crear estos juegos, visionarios en muchas formas. Me voló la cabeza la forma de trabajo para crear estos mundos”.

Aunque eso sí, confiesa, ella no es muy asidua a entretenerse con estos universos. “Encuentro un poco estresantes los videojuegos, pero claro que los respeto. Los que me gustan son de baja intensidad. Grand Thef Auto no es para mí, pero me gusta Spider-Man, es de mis favoritos”, asegura sonriente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El último año ha sido para cuestionarnos quién soy yo, cuál es mi lugar en el mundo, cómo podemos unirnos para cambiar y hacerlo todos como colectivo. Y en ese sentido creo que la comedia ayuda para llevar un mensaje de este tipo, porque no es algo serio y de alguna forma te impulsa a escuchar”.

Esta cinta dirigida por Shawn Levy (Una noche en el museo, Más barato por docena) llega a salas de cine hoy luego de posponer en tres ocasiones su lanzamiento previsto originalmente para julio del 2020, debido a la pandemia de Covid-19.