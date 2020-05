Jesse & Joy lanzan su nuevo álbum, Aire

Jesse & Joy están considerando regresar a tocar frente a su público hasta que se encuentre una solución para el coronavirus. El dueto mexicano sabe que es incierto el futuro de los espectáculos en todo el mundo, por eso es que prefieren esperar a que haya las medidas de prevención suficientes para volver a tocar ante un público masivo para evitar más contagios.

“Lo que pasará después de esta contingencia es que todos vamos a ser más precavidos, yo creo que para que regresemos a un concierto donde haya mucha gente congregada, al menos lo puedo decir por Jesse y por mí, no sé la demás gente, pero lo razonable lo sensato, lo responsable es quizás cuando haya una vacuna”, comentó Joy durante una videoconferencia con prensa latinoamericana.

Los hermanos Huerta han realizado semana a semana en su cuenta de Instagram un show en vivo llamado Jesse & Joy Go Live, en el que hacen diversas dinámicas para interactuar con su público. Sin embargo, reconocen que para volver a ver el rostro de sus fans en un show en vivo habrá que esperar.

“Ha sido increíble encontrar alternativas para estar cerca de la gente, incluso a la distancia. Y eso no reemplaza el contacto físico, pero sabemos que será un rato antes de que se encuentre la manera más responsable de poder estar físicamente con la gente. Y creo que para nosotros, como lo será para todos habrá incertidumbre, un poco de miedo, pero ojalá que el tiempo también sane esas heridas”, señaló la intérprete.

Los creadores de Espacio sideral o ¡Corre! están celebrando 15 años de trayectoria, donde consideran que su mayor éxito ha sido precisamente llegar a este aniversario creando y tocando música, aunque señala Joy que aún tienen un largo camino por andar.

“En la vida uno se podría imaginar algo así. Definitivamente hay mucho más por lograr y por alcanzar. Creo que como seres humanos todos tenemos la necesidad de seguir descubriendo, reinventándonos, o seguir explorando con nuestro entorno y eso es algo que Jesse y yo hemos hecho en estos 15 años y cinco álbumes de estudio”, comentó.

Como parte de esta celebración, Jesse & Joy estrenaron este viernes Aire, su más reciente álbum de estudio. El lanzamiento ocurre cuatro años y medio después de Un besito más, álbum por el que fueron reconocidos con el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino en 2017.

“Es un disco que estuvimos componiendo en su mayoría durante la gira pasada, y la canción que da título al disco es un tema que escribimos en memoria de nuestro papá, que recién habíamos perdido. Durante la gira de casi tres años, fuimos componiendo las canciones y conceptualizando el disco y llegamos a la conclusión de que nuestro papá ya no estaba, aunque no dejó de ser doloroso, y tenía esa connotación melancolía, aunque no todo el disco se tratara de eso”, agregó Jesse.